Le Royaume-Uni s’inquiète des paiements cryptographiques introuvables Crypto new media

• Les experts en crypto mettent en garde les investisseurs britanniques contre la volatilité des crypto-monnaies.

• Les régulateurs et le gouvernement britannique mettent en garde contre le risque de paiement crypto en raison de la difficulté de suivi.

Un spécialiste de la dette et de la faillite a affirmé que le Royaume-Uni pourrait subir des pertes illimitées en raison des entreprises acceptant les paiements cryptographiques. Il indique que ces paiements sont exonérés d’impôt et introuvables, ce qui peut faire perdre de l’argent aux investisseurs.

Les entreprises qui acceptent la crypto comme méthode de paiement sont en augmentation et en croissance chaque jour. Lush, une entreprise de cosmétiques, ainsi que la société de bureaux partagés WeWork utilisent déjà les paiements par crypto-monnaie.

Lush et WeWork acceptent tous deux les paiements en devises numériques telles que Bitcoin pour les biens et services, les espèces, les cartes de débit et les cartes de crédit.

Les paiements cryptographiques pourraient être dangereux, selon les autorités britanniques

Les investisseurs et les passionnés de crypto ont salué ce nouveau mode de paiement. Les experts disent que les entreprises peuvent utiliser ce paiement pour cacher de l’argent aux régulateurs et aux autorités. Surtout, ils peuvent cacher de l’argent lorsque les entreprises échouent.

La directrice de Begbies Traynor, Julie Palmer, a déclaré que l’augmentation des paiements cryptographiques ne permettrait pas aux gestionnaires de suivre les fonds. Après un échec, les personnes en charge de la liquidation de l’entreprise ne peuvent pas savoir si les administrateurs ou les propriétaires détournent illégalement des fonds de l’entreprise.

C’est un problème pour les autorités du pays car les criminels ou les escrocs peuvent s’enfuir avec les fonds. Palmer a également déclaré que les autorités britanniques peuvent être entraînées dans des pertes importantes sans nouvelles politiques fiscales et nouvelles réglementations. Elle a averti que les crypto-monnaies ont un potentiel illimité ; ces pertes dépendront également de la reconnaissance du paiement cryptographique.

Il s’agit d’une autre menace née de l’essor et de la popularité des monnaies numériques ; le monde de la cryptographie a été lié au marché noir, au terrorisme et au blanchiment d’argent.

Les escrocs peuvent utiliser les paiements en crypto-monnaie

Les escrocs et les criminels peuvent cacher leur richesse aux régulateurs locaux et aux collecteurs d’impôts. Chaque jour, les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées par les startups, les escrocs et les commerçants, acceptant les actifs cryptographiques comme méthode de paiement en créant des portefeuilles virtuels.

Palmer a indiqué que les régulateurs locaux peuvent voir d’où vient l’argent et où il se dirige avec les fiducies. Mais avec les monnaies virtuelles, ils ne le peuvent pas car ils ne peuvent pas suivre et ne peuvent pas voir si les fonds ont été retirés.

Palmer a indiqué que le pays est en retard sur cette question par rapport aux États-Unis. Elle a également déclaré que le pays doit agir et établir de nouvelles lois et réglementations garantissant que les paiements cryptographiques sont adéquats et sécurisés.