Le Royaume-Uni va cuire dans la plus chaude vague de chaleur printanière alors que la chaleur record du continent va faire grimper les températures | Météo | Nouvelles

Prévisions météo au Royaume-Uni: Le temps chaud frappera le Royaume-Uni au cours des prochains jours (Image: Netweather)

Un panache étouffant du continent soutenu par de glorieux rayons dorés poussera les températures vers le milieu des 20 ° C au début de la semaine prochaine.

Les amoureux du soleil pourraient être prêts à cuisiner dans l’une des journées de mars les plus chaudes, sinon la plus chaude jamais enregistrée mardi, alors que l’air tropical engloutit des pans du pays.

Cependant, les prévisionnistes avertissent de ne pas ranger les laineux avec de la neige et des vents violents qui devraient revenir d’ici Pâques.

Les Britanniques devraient profiter au maximum du temps chaud au cours des prochains jours avant de se remettre pour le coup de départ de l’hiver.

Le mercure est susceptible de pousser le record mensuel de 25,6 ° C (78,8 ° F) mardi – plus de 15 ° C au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.

Le record de la température la plus élevée enregistrée le 30 mars est de 23,9 ° C (75 ° F) avec 22 ° C (71,6 ° F), le record actuel du 31 mars.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Nous pourrions nous rapprocher de la température record de mars la semaine prochaine, mais il est plus probable que nous verrons quelque chose autour de la barre des 24 ° C (75,2 ° F).

«Ceci est conduit par un panache du continent apportant un flux chaud vers le sud pendant quelques jours juste après le week-end.

«Les jours les plus chauds seront lundi et la chaleur se prolongera jusqu’à mardi. Ce sera une véritable explosion de temps pour les t-shirts barbecue.

La chaleur printanière comme aucune autre observée à cette période de l’année pendant environ un siècle pourrait voir des records quotidiens pour mars tomber en début de semaine.

Le record du 30 mars de 23,9 ° C a été établi à Cullompton, Devon, en 1929, tandis que le record de la fin du mois était de 22 ° C enregistré à Wryde, Cambridgeshire, en 1907.

Le record mensuel global de 25,6 ° C a été enregistré à Mepal, dans le Cambridgeshire, le 29 mars 1968, lorsque le mercure a grimpé au-dessus de la moyenne maximale de 9 ° C.

La vague estivale arrivera alors que les dernières mesures d’assouplissement du verrouillage seront lancées en permettant à jusqu’à six personnes de se rassembler à l’extérieur à partir de lundi.

Jet stream vers le nord du Royaume-Uni permettant la chaleur du sud (Image: Netweather)

Le météorologue de la BBC Ben Rich a déclaré: «Au début de la semaine prochaine, c’est là que le temps chaud entre en jeu.

«Un flux de vent du sud-ouest apportera de l’air assez chaud dans notre direction du lundi au mardi.»

Le soleil cuisant vous donnera l’impression d’être au début de l’été au début de la semaine, bien que le temps magnifique s’éteigne rapidement.

Les prévisionnistes prévoient un changement majeur à partir de mercredi avec de la neige et des vents glacés susceptibles de tempérer les esprits de Pâques.

Les températures chuteront sous le point de congélation dans certaines parties du pays jusqu’à la fin de la semaine et jusqu’au week-end de Pâques.

Des dépressions de -2C en grande partie dans le nord et l’est de la Grande-Bretagne entraîneront un risque de neige alors qu’une grande partie du Royaume-Uni aura du mal à dépasser les chiffres uniques.

M. Dale a déclaré: «Le temps chaud au début de la semaine va vraiment être un très bref éclat de joie.

«Il commencera à se détendre beaucoup à partir du milieu de la semaine et jusqu’à Pâques, et il y aura un risque d’averses hivernales par endroits.

«Ce n’est pas si inhabituel cependant. une Pâques blanche est plus courante à voir qu’un Noël blanc.

«Nous allons passer d’un extrême à l’autre au cours de la semaine prochaine, de exceptionnellement chaud à très froid à nouveau.»

Les changements frénétiques de temps seront en partie attribuables au jet-stream tournant de manière chaotique au-dessus du Royaume-Uni.

L’air subtropical affluera vers le côté sud du jet au début de la semaine avant que l’air arctique ne repousse du nord avant le week-end.

John Hammond, météorologue pour weathertrending.com, a déclaré: «Le jet stream est en train de se tortiller.

«Un apport d’air subtropical permettra aux températures de monter au début de la semaine.

«À partir du milieu de la semaine, un énorme pli dans le jet stream va émerger dans l’Atlantique.

«Les températures chuteront considérablement du nord à l’approche de Pâques et, d’ici le vendredi saint, les vents du nord feront sentir leur présence dans tout le pays.»

Les bookmakers espèrent que les parieurs couvriront leurs paris sur le temps chaud réduisant les chances de chute de records.

Ladbrokes offre 4-1 contre 8-1 sur le record de 1968 dégringolant la semaine prochaine avec un 6-4 moins probable le dimanche de Pâques le plus chaud de tous les temps.

Le porte-parole Alex Apati a déclaré: « Une mini-vague de chaleur est prête à cuire la Grande-Bretagne.

«Il y a une chance que ce mois-ci accueille le jour de mars le plus chaud de tous les temps.»

Coral regarde plus loin en offrant 3-1 sur l’été le plus chaud jamais enregistré et 2-1 sur le printemps le plus chaud.

Le porte-parole Harry Aitkenhead a déclaré: «Nous allons traverser une période de froid maintenant, mais une fois que ce sera fini, les températures vont monter en flèche et nous pensons qu’il y a toutes les chances que ce printemps soit le plus chaud de tous les temps.