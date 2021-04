Le Royaume-Uni vise l’interdiction draconienne des exportations de vaccins de l’UE – «effort mondial» | Politique | Nouvelles

Plus de 700000 doses du vaccin Oxford COVID-19 fabriquées au pays ont été expédiées en Australie fin février et mars, selon les rapports du Sydney Morning Herald. C’est à la même époque que l’Union européenne a utilisé son interdiction d’exportation pour bloquer l’exportation de 250 000 tirs d’AstraZeneca Down Under. Peu de temps après avoir pris des mesures, Bruxelles s’est tourné vers la Grande-Bretagne pour avoir apparemment contrôlé de facto le commerce des fournitures médicales vitales.

Les patrons de l’UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel, ont accusé Downing Street d’empêcher les envois d’outre-mer de coups, une accusation vigoureusement démentie par le gouvernement.

Et tandis que le No10 a refusé de nier les informations faisant état de 717000 tirs d’AstraZeneca envoyés en Australie, les responsables ont saisi l’occasion de se moquer des mesures radicales de Bruxelles.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «La production de vaccins est une entreprise internationale et le Royaume-Uni est fier de jouer un rôle de premier plan dans l’effort mondial pour développer et distribuer le vaccin contre le coronavirus.

«Nous continuons à faire des progrès exceptionnels grâce au déploiement de notre programme de vaccination et restons confiants dans nos approvisionnements.

«Les détails de tout accord commercial de fourniture de vaccins entre les gouvernements nationaux et AstraZeneca sont commercialement sensibles et relèvent de ces deux parties.»

Le porte-parole en chef de la Commission européenne a refusé aujourd’hui de dire si les chefs de l’UE pensent toujours que la Grande-Bretagne impose une interdiction d’exportation de vaccins à la demande d’Express.co.uk.

Selon des rapports à Canberra, deux gros envois en provenance du Royaume-Uni sont arrivés pour aider à combler un déficit d’approvisionnement en vaccins contre le coronavirus.

La première des 300 000 doses d’AstraZeneca est arrivée le 28 février, suivie d’un autre peu de temps après que l’UE a bloqué 250 000 doses envoyées à Down Under depuis l’usine de production italienne de l’entreprise.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, n’a pas non plus nié que des doses d’AstraZeneca de fabrication britannique avaient été exportées.

Il a déclaré à Sky News: «En ce qui concerne ce que font les entreprises, ces entreprises fabriquent pour le monde entier et nous nous approvisionnons de partout dans le monde.

«Donc, ce que je contrôle, ce qui compte pour nous en tant que gouvernement britannique, c’est de nous assurer que nous obtenons les fournitures que nous avons contractées auprès des entreprises.»

Jusqu’à présent, No10 a refusé d’expédier des doses fabriquées au Royaume-Uni pour aider la campagne de vaccination défaillante de l’UE.

Les envoyés de l’UE réfléchissaient aujourd’hui à la proposition d’interdiction d’exportation de Mme von der Leyen sur les fournitures médicales vitales vers les pays avec de meilleurs taux de vaccination que le bloc.

Dans le cadre de son programme, les producteurs de vaccins du continent doivent demander l’autorisation des eurocrates avant d’expédier des doses à l’étranger.

Mme von der Leyen souhaite utiliser les réglementations strictes pour empêcher AstraZeneca d’utiliser les usines européennes pour alimenter la campagne de vaccination britannique.

Le haut eurocrate a précédemment proposé de couper également notre accès au jab Pfizer, qui sont fabriqués en Belgique, pour aider à remettre le déploiement du bloc sur les rails.

Mais une multitude de capitales de l’UE, dont la Belgique, la Suède et les Pays-Bas, ont refusé d’approuver les plans.

Dans une déclaration commune, vue par Express.co.uk, ils ont déclaré: « Cela pourrait par inadvertance déclencher une spirale négative de restrictions à l’exportation qui entravera la nécessaire montée en puissance de la production mondiale et potentiellement aussi la production et la distribution de l’UE. »