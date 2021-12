Image : Devolver numérique

Si vous avez lu notre critique de Loop Hero hier et que vous vous sentez maintenant impatient de l’essayer, vous voudrez peut-être envisager de vous procurer l’une de ses éditions physiques nouvellement disponibles.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour deux éditions physiques différentes du jeu sur Special Reserve Games. La copie autonome vous coûtera 29,99 $, tandis qu’une édition de collectionneurs plus sophistiquée et numérotée contient un livret d’instructions, une carte d’art spéciale, un emballage spécial et des illustrations de veste pour 44,99 $.

Si vous l’avez manqué hier, voici juste un extrait de ce que nous avons dit dans notre critique :

Loop Hero s’avère être une approche fascinante et créative d’un RPG, distillant le genre jusqu’à ses éléments de gameplay les plus importants et apportant de nouvelles idées. Bien que certains puissent être rebutés par la nature manifestement répétitive du gameplay de base, Loop Hero est un jeu toujours gratifiant et engageant qui vous accrochera facilement. Les éléments de construction de pont légers, le gameplay de défense anti-tour et le système de butin au rythme solide rendent Loop Hero facile à aimer et nous recommandons vivement celui-ci à tous ceux qui souhaitent essayer quelque chose d’un peu différent.

Si cela ne suffit pas à vous faire vibrer pour le jeu, Devolver Digital a également partagé cette nouvelle bande-annonce animée présentant certaines des épreuves qui vous attendent dans la boucle :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Tenté de vous procurer l’une de ces éditions physiques ? L’avez-vous déjà joué numériquement depuis l’eShop ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.