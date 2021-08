Le RPG au tour par tour ‘Galaxy Of Pen And Paper +1 Edition’ obtient une version de commutateur physique

Red Art Games et Plug In Digital ont annoncé aujourd’hui que Galaxy of Pen & Paper +1 Edition, un RPG au tour par tour lancé pour la première fois sur l’eShop l’année dernière, bénéficiera bientôt d’une édition physique.

Disponibles directement sur le site Web de Red Art Games, les commandes de l’édition physique sur Switch seront mises en ligne le jeudi 2 septembre. Vous aurez cinq semaines pour passer votre commande (clôture des commandes le 6 octobre), et cela vous coûtera 34,99 €.

Si vous avez besoin d’un rappel de ce dont il s’agit, cette description devrait vous couvrir :

Galaxy of Pen & Paper est un RPG au tour par tour qui reprend les jeux de stylo et de papier de votre enfance et les lance dans l’espace. Se déroulant en 1999, un groupe d’amis affronte les périls d’une étrange nouvelle galaxie, armés de dés et de compétences uniques. Le joueur crée son propre maître de jeu et construit une équipe pour jouer à travers un certain nombre de campagnes étranges et passionnantes, gagnant du prestige et débloquant de nouvelles compétences en cours de route.

Galaxy of Pen & Paper développe les concepts de son prédécesseur, Knights of Pen & Paper, en proposant un univers plus vaste, une plus grande variété de races et un nouveau cadre de science-fiction imaginatif.

Êtes-vous un collectionneur de jeux physiques? Ajouterez-vous celui-ci à votre étagère à la maison? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.