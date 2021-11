Le RPG de Harry Potter tire les visages d’Ahegao du porno Hentai qui se cachent dans le jeu

Oh mon Dieu, les « dégâts magiques » sont si bons… Image : WB / Wikicommons / Kotaku

Harry Potter : Magic Awakened, un RPG sur carte pour appareils mobiles et PC qui n’est disponible pour l’instant que dans les pays de l’Est, est très populaire en Chine. Cependant, le jeu attire actuellement l’attention non pas pour son lancement incroyablement réussi, mais pour un « bug » hilarant et malheureux qui renforce sa notoriété en ligne, pour le meilleur et pour le pire.

Il s’avère que lorsque les personnages féminins sorciers subissent des dégâts de la magie, ils font une expression faciale « ahegao ». Ce mot devrait être familier aux webs et aux fournisseurs d’anime du monde entier, mais pour les non-initiés, c’est un visage d’orgasme. Onomatopée de quelques mots japonais, ahegao se traduit approximativement par « visage haletant » ou « expression (faciale) haletante ». Alors, pensez au visage qu’un personnage féminin d’anime pourrait faire en mangeant le meilleur repas de sa vie (ou en ayant l’orgasme le plus incroyable de tous les temps) et vous avez l’idée.

C’est ce qui arrive quand les femmes sorciers sont frappées par la magie. Ils jouissent, apparemment, parce que je suppose que la douleur fait du bien. Curieusement, cela ne concerne que les personnages féminins. Les mâles conservent leur stoïcisme même lorsqu’ils subissent des dégâts.

Selon l’analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad, le développeur NetEase s’est excusé, déclarant qu’il s’agit d’un « bug lié aux langues qui se coupent du menton ». Pour apaiser l’indignation, NetEase a offert aux joueurs de la monnaie et des objets gratuits dans le jeu. Mais encore, les mentions Twitter du créateur et transphobe de Harry Potter JK Rowling ont été inondées de fans mécontents, certains affirmant que la situation est «pédophile» car les personnages sont censés être mineurs.

Nous avons contacté NetEase et nous mettrons à jour si nous avons une réponse. Sur Weibo, un réseau social chinois populaire comme Twitter, le studio a déclaré que le problème avait été réparé.

Lire la suite: Niantic ferme le jeu Harry Potter inspiré de Pokémon Go

Harry Potter: Magic Awakened est sorti en septembre dans les régions de l’Est uniquement, il est donc probable que vous n’en ayez pas entendu parler. Pourtant, le RPG a trouvé un public massif en Chine, devenant le lancement de jeu le plus réussi du pays cette année. Malheureusement, on ne sait pas s’il se dirigera vers l’ouest. Et bien qu’il existe des jeux Harry Potter disponibles dans le monde entier sur mobile, un du développeur de Pokémon Go Niantic sera désactivé en janvier 2022.