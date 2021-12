Le RPG de table Dark Souls annoncé

Il y a un nouveau Âmes sombres jeu à l’horizon, mais pas nécessairement sous une forme que vous attendez. Steamforged Games, le fabricant du jeu de société Dark Souls, a annoncé (via Gamespot) qu’il publiait un nouveau RPG stylo et papier Dark Souls. Et si la qualité passée est une indication, cela devrait être un régal pour les fans de la franchise de table et de Dark Souls.

Ce qui est intéressant, c’est que le tweet d’annonce mentionne Lothric et The Unkindled, deux références à Dark Souls 3. Il semble certainement que le cadre de Lothric sera, au moins pour l’instant, le cadre principal du TTRPG. Bien sûr, les futurs livres d’extension peuvent potentiellement ajouter de nouveaux paramètres et traditions, mais pour l’instant, les fans de Dark Souls 3 voudront faire attention.

Lancez vos dés à côté du feu de joie et reliez la flamme 🔥

Dark Souls : le jeu de rôle arrive. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir ce qui se cache au cœur de Lothric, ajoutez votre nom aux rangs des Unkindled ! https://t.co/H5cJHLEaWl pic.twitter.com/vYdY9hyCEh – Jeux Steamforged (@SteamforgedLtd) 22 décembre 2021

Ce n’est pas le premier RPG que Steamforged sort. Comme le note Gamespot, sa série Epic Encounters est basée sur la cinquième édition de Dungeons & Dragons, donc le Dark Souls TTRPG pourrait être basé sur ce système, mais il n’y a pas encore de garantie que c’est ce que la société ira avec. Nous devrons juste attendre et voir.

Dark Souls est toujours une classe de maître de la construction du monde et a lancé un genre. Elden Ring, le prochain jeu du développeur de Dark Souls, cherche à faire évoluer la formule d’une manière qui semble encore familière aux fans de Dark Souls. Même la bande-annonce de l’histoire est suffisamment déprimante pour être pour un jeu Souls.

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie du RPG de table, mais vous pouvez vous inscrire à une liste de diffusion pour obtenir les dernières mises à jour sur le jeu ici.