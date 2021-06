Le RPG d’horreur de survie Chernobylite obtient une nouvelle bande-annonce .

Tout dedans ! Les jeux et le développeur indépendant The Farm 51 ont publié une toute nouvelle bande-annonce (voir ci-dessous) pour leur prochain RPG d’horreur de survie Tchernobylite qui en dit plus sur la mystérieuse disparition de Tatiana. Tchernobylite est actuellement sur Steam Early Access et sort entièrement cet été.

Tchernobylite met les joueurs dans le rôle d’Igor, un ancien employé de la tristement célèbre centrale de Tchernobyl, alors qu’il tente de découvrir la mystérieuse disparition de sa fiancée, Tatiana. Les joueurs devront survivre au paysage irradié de la zone d’exclusion de Tchernobyl afin de découvrir ce qui est arrivé à leur bien-aimé, mais dans cette zone, le temps n’est plus linéaire et les choix effectués peuvent affecter le passé. Igor doit éviter les Stalkers, les patrouilles militaires et même les dangers surnaturels qui sont attirés par l’endroit.

Les joueurs peuvent partir en solo ou se joindre à d’autres joueurs pendant qu’ils explorent, mais la vie dans cette zone hostile est fragile et chaque instant perdu peut avoir un effet négatif sur le succès. L’artisanat sera essentiel à maîtriser car des équipements et des armes devront être créés pour se protéger des ennemis qui se cachent dans la zone.

Cette survie d’horreur comprend :

Explorez une reconstitution précise numérisée en 3D de la zone d’exclusion de Tchernobyl. Collaborez ou rivalisez avec d’autres harceleurs de la Zone. Survivez aux menaces naturelles et surnaturelles. Une histoire d’horreur de science-fiction non linéaire et palpitante. Utilisez le savoir-faire en physique et en chimie pour fabriquer de l’équipement et gérer les fournitures. Combattez les créatures surnaturelles vicieuses qui entrent dans le monde depuis une réalité alternative. Enquêtez et collectez des données avec un ensemble d’outils sophistiqués d’analyse de l’environnement et des substances.

Tchernobylite sort cet été.

