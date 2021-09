Le RPG d’horreur gothique Darkest Dungeon 2 entre en accès anticipé le 26 octobre

in

Darkest Dungeon 2 sera disponible en accès anticipé sur Epic Games Store le 26 octobre. Annoncé par le développeur Red Hook sur Twitter, la suite du jeu de stratégie au tour par tour d’horreur gothique sera disponible en accès anticipé sur PC via Epic Games Store.

Alors que Darkest Dungeon 2 a une page de magasin sur Epic Games Store, un prix n’a pas encore été annoncé. Le teaser montre un certain nombre de classes de personnages qui étaient présentes dans le jeu original et implique que le mal du Darkest Dungeon dans le premier jeu s’est propagé dans le monde.

Tel que rapporté par Game Informer, Darkest Dungeon 2 cherche à abandonner les éléments de construction de la ville de l’original, envoyant plutôt les groupes de joueurs dans une caravane condamnée à travers divers biomes. Le jeu sera plutôt similaire à un rougelite, les joueurs gagnent la devise de l’espoir, qui peut être utilisée entre les courses pour acheter des améliorations pour la caravane afin d’aller un peu plus loin. Les joueurs navigueront sur une carte massive, obligés de faire des choix difficiles entre leur prochaine destination. Permadeath revient également, mais au lieu de retourner au Hamlet comme dans l’original, dans Darkest Dungeon 2, les joueurs devront chercher un nouvel aventurier dans une auberge locale.

Darkest Dungeon 2 n’est actuellement annoncé que pour PC via Epic Games Store. Darkest Dungeon est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, Mobile et PC, pour toute personne intéressée à vérifier l’original avant de plonger dans Darkest Dungeon 2.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.