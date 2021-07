Le RPG élégant de Persona est né de cette aventure SNES par Atlus

Image: Wiki Atlus / Megami Tensei

Bien qu’il s’agisse d’un spin-off d’un spin-off, le succès fulgurant de Persona en a fait le plus reconnaissable de la série Shin Megami Tensei RPG. Mais en 1994, deux ans avant l’arrivée du tout premier jeu Persona sur PlayStation, le plan de ces futurs jeux a été défini dans une autre histoire parallèle moins connue avec un titre particulier.

Shin Megami Tensei si… pour la Super Famicom 16 bits de Nintendo a offert une version plus réduite de la formule Shin Megami Tensei. Au lieu d’une calamité mettant fin au monde jetant l’humanité dans un pandémonium, une seule école a été transportée dans une dimension démoniaque connue sous le nom d’Étendue. Et plutôt que de prendre part à une bataille apocalyptique entre la loi et le chaos, le grand méchant est un étudiant qui en a marre d’être victime d’intimidation.

Si cela vous semble familier, il y a une bonne raison : Shin Megami Tensei si… a fini par être la base de la série Persona. Katsura Hashino, qui a fait ses débuts chez Atlus en tant que designer sur if… et est aujourd’hui connu comme le grand patron de Persona, l’a dit lors d’une interview en 2009 avec le défunt Play Magazine. Le cadre scolaire a apparemment été si bien accueilli que Megami Ibunroku Persona d’Atlus en 1996 – qu’Atlus USA a localisé sous le nom de Revelations: Persona – en tant que premier jeu d’une nouvelle série sur “les luttes intérieures des jeunes adultes”.

Mais cela va au-delà du cadre. Shin Megami Tensei si… ouvre alors que le campus japonais du lycée Karukozaka est transplanté de notre réalité quotidienne vers une dimension résolument plus démoniaque. C’est dans ces premiers moments, alors que le jeu fait de son mieux pour vous apprendre à jouer le plus obtus possible, que vous êtes présenté à trois autres étudiants : votre ami proche Yumi Shirakawa, l’étudiante d’honneur Reiko Akanezawa et le punk égocentrique Shinji. “Charlie” Kuroi.

En fonction de la personne avec qui vous décidez immédiatement de passer du temps, le jeu vous propose l’un des trois chemins de l’histoire. (Il y a un quatrième personnage, Akira Miyamoto, qui ne vous rejoindra que dans une deuxième partie.) Ce n’est pas aussi impliqué que le système “Social Link” de la série Persona, dans lequel travailler sur vos relations améliore les capacités de combat de votre groupe, mais l’idée d’amitié affectant la progression de l’histoire n’était pas répandue dans les précédents jeux Shin Megami Tensei.

Une grande partie de Shin Megami Tensei si… tourne également autour de démons uniques connus sous le nom de Gardiens. Bien que le jeu ressemble à ses prédécesseurs en ce sens que vous recrutez des démons tirés du folklore et du mythe pour vous rejoindre au combat, les deux membres de votre groupe humain – votre propre lycéen et celui des autres que vous choisissez d’accompagner – sont également étroitement liés à un Gardien qui change à chaque fois qu’ils meurent.

Eh oui, la mort n’est pas la fin de l’histoire dans Shin Megami Tensei si…, même si le personnage principal mord la poussière. Au fur et à mesure que vous progressez et gagnez de l’expérience pour passer au niveau supérieur, un compteur Guardian séparé se construit également. Plus il est élevé lorsque vous mourrez, meilleur sera le Gardien lorsque vous serez réanimé. Cet esprit apparenté affecte les statistiques de vos personnages et les sorts magiques qu’ils peuvent utiliser.

Encore une fois, pas aussi impliqué que les jeux de la série Persona, dans lesquels le protagoniste peut librement changer de démon Persona équipé et les autres membres du groupe ont des partenaires spécifiques, souvent basés sur des histoires, mais l’idée a clairement ses fondements dans le classique de Super Famicom.

Capture d’écran : Atlus / Kotaku

Voici à nouveau Hashino, tiré de la même interview de 2009 :

“Le premier titre sur lequel j’ai travaillé après avoir rejoint Atlus était Shin Megami Tensei si…, où j’ai été chargé du système Guardian”, a déclaré Hashino. “Maintenant que j’y pense, ce système Guardian est devenu la base de la série Persona, donc je suis impliqué dans la série depuis lors. Wow, ça fait longtemps.

En dehors de ces aspects, cependant, Shin Megami Tensei si… joue à peu près la même chose que les jeux principaux Shin Megami Tensei de cette époque. Vous passez la plupart de votre temps à naviguer dans des donjons tentaculaires à la première personne, les batailles étant moins compliquées que les systèmes basés sur les faiblesses introduits dans les jeux ultérieurs. Bien sûr, c’est toujours assez difficile, avec beaucoup de retours en arrière et d’autres bizarreries qui font si souvent de ces jeux de rôle spécifiques une corvée à revoir, mais vous trouverez probablement beaucoup de choses à apprécier dans Shin Megami Tensei si… en supposant que vous êtes déjà comme Shin Megami Tensei.

Après ses débuts sur Super Famicom, Shin Megami Tensei si… allait être porté sur PC et PlayStation d’origine. Il a même bénéficié d’un amour moderne grâce à la fois à la console virtuelle Wii et à Nintendo Switch Online (où il fera ses débuts la semaine prochaine au Japon). Alors qu’Atlus célèbre le 25e anniversaire de Persona et que les fans jettent leur dévolu sur une sixième entrée potentielle, il a été amusant de découvrir le jeu qui a servi de prototype à la série de jeux de rôle désormais populaire dans le monde entier.

Shin Megami Tensei proprement dit n’est peut-être pas aussi élégant ou bien reçu que les jeux Persona les plus récents, mais il est difficile de nier que le premier a un certain charme sous-jacent qui a servi de base au succès éventuel et explosif de Persona. Et pour penser, tout a commencé dans un jeu avec un nom si idiot et maladroit.