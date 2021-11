Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Tencent Games a annoncé que TiMi Studio Group travaille sur un RPG en monde ouvert basé sur le populaire Honneur des rois jeu pour smartphone (appelé Arène de la valeur dans l’ouest).

Honneur des rois : Monde est créé en collaboration avec le célèbre écrivain chinois de science-fiction Liu Cixin, qui est surtout connu pour avoir écrit la trilogie « Souvenir du passé de la Terre », souvent appelée Le problème des trois corps. C’est l’une des séries de science-fiction chinoises les plus populaires de tous les temps, et le livre d’ouverture a été le premier roman asiatique à remporter un Hugo Award du meilleur roman.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, Honor of Kings: World partage le même gameplay axé sur le combat que son frère sur smartphone, mais cette fois, l’action est liée à un immense surmonde, qui est brièvement évoqué dans les images. La poussée principale de la remorque est ce qui précède Chasseur de monstre-Combat de style contre un ennemi massif.

La qualité étonnante des visuels proposés suggère qu’il s’agira d’une affaire de nouvelle génération, mais avec des Genshin Impact (apparemment) venant sur Switch, les fans de Nintendo pourraient avoir une idée de l’action. Il n’y a aucune confirmation de la date de sortie du jeu, donc c’est clairement loin, mais on nous promet un lancement « mondial ».

La version smartphone de Honor of Kings est sortie sur iOS et Android en novembre 2015 en Chine et, selon TiMi Studio Group, il s’agit du premier jeu à compter en moyenne 100 millions d’utilisateurs actifs par jour dans le monde. C’est aussi l’un des jeux vidéo les plus rentables de tous les temps. Arène de la valeur est la version internationale du jeu, et lancée sur Switch en 2018.

Images : Tencent Games / TiMi Studio Group