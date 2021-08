Le RPG Mech-Battle de Level-5 arrive en novembre, uniquement au Japon

Les clubs de Premier League Watford et Wolverhampton Wanderers sont engagés dans une bataille pour recruter le milieu de terrain défensif turc Okay Yokuslu du Celta Vigo, selon Lyall Thomas. Le milieu de terrain a eu un prêt réussi à West Bromwich Albion au second semestre 2020/21, même s’il n’a pas pu empêcher le club […] More