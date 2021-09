Le RPG meurtre-mystère de Swery, The Good Life, a enfin une date de sortie

La belle vie, qui est développé par White Owls et dirigé par Swery (créateur de Deadly Premonition) et Yukio Futatsugi, (créateur de Panzer Dragoon et Phantom Dust) a enfin une date de sortie.

Selon un nouveau communiqué de presse, le « RPG de la vie quotidienne » particulier arrivera sur Xbox, PlayStation, Switch et PC le 15 octobre – plus de trois ans après que le jeu ait atteint son objectif initial de financement participatif. The Good Life s’est trouvé un nouvel éditeur et a obtenu une nouvelle fenêtre de sortie en juin, suggérant que le titre était sur le point d’être lancé, après une série de retards.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Swery lui-même appelle le jeu un ” RPG de la vie quotidienne “, et à bien des égards, il ressemble et ressemble à Animal Crossing avec un plat d’accompagnement de mystère de meurtre. Ce qui nous convient.

Dans le jeu, vous incarnez la journaliste Naomi Hayward qui croule sous les dettes. Pour aider à payer les factures, elle a accepté une demande du journal The Morning Bell de “découvrir le mystère d’une petite ville anglaise” appelée Rainy Woods.

Dans ce canton particulier, les habitants se transforment la nuit en chiens et chats pour une raison quelconque, et il y a aussi un meurtrier en liberté dans la ville. Bien que tout semble bucolique et idyllique (vous pouvez faire pousser des légumes dans votre jardin, perfectionner vos compétences culinaires, explorer et aller au pub local et prendre un verre), il y a aussi un côté plus sombre de la ville.

Naomi elle-même acquiert la capacité de se transformer en chat ou en chien, et elle devra utiliser ses pouvoirs canins/félins pour l’aider dans son enquête : se transformer en chat vous donnera la capacité de sauter et de grimper, et se transformer en chien vous permettra vous d’utiliser votre sens aigu de l’odorat pour suivre les habitants de la ville.

Cela semble tout aussi décalé et créatif que les autres jeux de Swery à l’époque – colorez-nous intrigués.