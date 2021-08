Le RPG mobile de Nintendo, Dragalia Lost, ralentira bientôt avec le nouveau contenu

Dragalia Lost, le RPG d’action développé par Cygames et publié par Nintendo pour mobile, est en plein essor depuis sa première sortie en 2018. Le jeu a fait l’objet de mises à jour régulières tout au long de sa vie et a duré plus longtemps que certains des jeux Nintendo les plus reconnaissables. des noms dans les jeux mobiles comme Dr. Mario World – qui fermera complètement plus tard cette année.

Malgré cela, les choses sont sur le point de changer pour l’application à partir de la fin de l’année. Le directeur du jeu, Yuji Okada, a partagé aujourd’hui un message avec les joueurs expliquant que son calendrier de publication de contenu et sa structure de développement et de gestion devraient subir quelques changements, entraînant moins de contenu publié chaque mois :

“Bonjour ! Ici Yuji Okada, réalisateur de Dragalia Lost. Comme toujours, merci pour votre passion et votre soutien continus pour Dragalia Lost. J’aimerais profiter de cette occasion pour vous informer de certains changements à venir dans le calendrier de sortie du contenu du jeu. À partir de novembre, la structure de développement et de gestion du jeu subira quelques changements accompagnés d’une réduction de la quantité de contenu publié chaque mois à l’avenir.

En particulier, le nombre de nouveaux aventuriers et dragons ajoutés au jeu chaque mois changera, et à partir de décembre, les nouveaux événements d’assaut, de défense et de colisée ne seront plus ajoutés (bien que les événements existants reviendront à intervalles réguliers). Veuillez noter que ces détails peuvent changer sans préavis.”

Les joueurs réguliers seront ravis de savoir que cela ne signifie pas pour autant la fin de l’application. Avec son troisième anniversaire qui approche à grands pas, vous aurez encore des choses à attendre avec impatience.

« Soyez assuré que nous travaillons dur pour développer du contenu pour le troisième anniversaire du jeu fin septembre et au-delà, et nous continuerons d’organiser des événements et de publier les principaux chapitres de la campagne qui, nous l’espérons, raviront et divertiront les joueurs à l’avenir. Merci d’avoir joué à Dragalia Lost.”

Jouez-vous toujours à Dragalia Lost ? Espérez-vous le voir prospérer dans les années à venir ? Faites-nous savoir ci-dessous.