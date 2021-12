Le RPG ‘Sea Of Stars’ inspiré de Chrono Trigger met les voiles sur Switch Holiday 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu de Sabotage Studio parler de son prochain RPG au tour par tour Sea of ​​Stars – en fait, nous avons parlé aux développeurs et avons vu une démo à distance du jeu en mars 2020. Le jeu avait l’air absolument ravissant même à l’époque, et il semble qu’il ne soit devenu plus beau que depuis de nombreux mois.

Les développeurs – la même équipe responsable de l’excellent jeu de plateforme d’inspiration rétro The Messenger – hésitaient à confirmer si le jeu arriverait définitivement sur Switch à l’époque, mais il a maintenant été confirmé dans le Nintendo Indie World Showcase que Sea of ​​Stars est prévu. pour le lancement sur votre hybride portable Nintendo préféré l’année prochaine, en particulier dans la fenêtre « Vacances 2022 ».

Plongez dans une aventure fantastique inspirée des RPG classiques au tour par tour dans Sea of ​​Stars de @SabotageQc, à venir sur #NintendoSwitch hiver 2022. #IndieWorld @seaofstarsgame pic.twitter.com/vJqSgEaHUV— Nintendo UK (@NintendoUK) 15 décembre 2021

Oui, c’est dans un an, mais à en juger par ce que nous avons vu dans la nouvelle bande-annonce, cela devrait valoir la peine d’attendre. Non seulement le jeu propose un beau style pixel art qui rappelle les RPG 16 bits (Chrono Trigger est une pierre de touche évidente et reconnue), mais il présente également des contributions musicales de Yasunori Mitsuda, dont vous avez peut-être entendu le travail dans le susmentionné. le déclencheur d’un chronomètre, Chrono Croix et Xenoblade Chronicles 2 de Nintendo.

