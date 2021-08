Le RPG Shmup ‘Astro Aqua Kitty’ obtient un mode arcade à défilement latéral dans une nouvelle mise à jour

Si vous vous êtes bien amusé avec Astro Aqua Kitty de Tikipod, qui a été lancé sur Switch plus tôt cette année, vous serez ravi d’apprendre qu’une toute nouvelle mise à jour du jeu sort aujourd’hui.

La mise à jour ajoute un tout nouveau mode de jeu Arcade Challenge qui ressemble à votre défilement latéral 2D plus traditionnel (assurez-vous de le vérifier dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus). Il est mis en ligne sur Switch aujourd’hui et sera disponible gratuitement, donc tant que votre jeu est entièrement mis à jour, vous pourrez plonger directement dans :

– Sautez dans votre nouveau vaisseau et plongez rapidement dans le planétoïde rempli d’eau appelé SNAXUS 5.

– Frayez-vous un chemin à travers ses profondeurs et extrayez une caisse dorée spéciale qui serait pleine de collations !

– Gagnez en classement en sauvant tous les chats de reconnaissance manquants.

– Récompense de bonus supplémentaire pour avoir terminé sans dommage.

– Débloquez des niveaux de difficulté plus élevés avec des ennemis et des dangers supplémentaires !