Le RPG tactique au tour par tour ‘Circus Electrique’ annoncé pour Nintendo Switch

Zen Studios et Sabre Interactive ont annoncé un tout nouveau RPG tactique, Circus Electrique, qui devrait être lancé sur Switch et d’autres plateformes en 2022.

Une affaire au tour par tour, cette toute nouvelle IP se déroule dans un Londres steampunk victorien et serait « en partie un RPG basé sur l’histoire, en partie des tactiques et en partie de la gestion de cirque ». Voici une description de ce à quoi vous pouvez vous attendre :

À travers des batailles tactiques au tour par tour, ces héros improbables affronteront des Bobbies, des marins britanniques qui ont mal tourné, des filles chics agressives et d’autres archétypes de l’ère victorienne se dressant sur leur chemin, sans parler des Mime ou Robobear parfois menaçants. Le système innovant de moral de Devotion du jeu affecte les performances des personnages non seulement dans les batailles, mais aussi dans les spectacles de cirque réels, consciencieusement gérés entre les escapades héroïques à travers six quartiers tentaculaires.

Intéressé? Ensuite, obtenez une charge de ces premières captures d’écran officielles et une liste de fonctionnalités pour vous en dire encore plus :

Gérez le plus grand spectacle de Steampunk à Londres : Malgré le chaos, le spectacle doit continuer ! Reconstruisez le cirque à sa grandeur d’antan et au-delà, en recrutant et en formant les artistes les plus talentueux du monde entier. Les compétences des interprètes, la chimie les uns avec les autres et la dévotion globale se combinent pour déterminer le succès d’un seul spectacle – et vous aurez besoin de chaque shilling de rechange que vous pouvez obtenir pour que tout le monde soit payé et heureux.

Un cirque pas comme les autres : Plongez dans un monde saisissant basé sur des affiches de cirque vintage, des archétypes de l’ère victorienne et un charme steampunk classique.