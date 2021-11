Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le dernier conte de Mercenaries Saga de Circle Entertainment est sur le point d’arriver sur Switch dans l’ouest, l’éditeur confirmant une date de sortie le 11 novembre pour l’Europe et l’Amérique du Nord.

Mercenaries Rebirth: Call Of The Wild Lynx, lancé au Japon le mois dernier, est un RPG tactique se déroulant dans un monde fantastique. Les batailles tactiques auxquelles vous participerez se déroulent sur des cartes « quart de vue » qui présentent différents niveaux de hauteur; vous devrez prendre note de votre environnement et positionner correctement votre groupe pour gagner chaque combat.

Voici de plus près à quoi s’attendre :

??Animations de personnages fluides : Les animations jouent désormais un rôle plus actif. Pendant les batailles, des animations fluides ont été réalisées en animant des parties du pixel art des personnages. Les personnages humains et les monstres bougent beaucoup plus vivement que jamais par rapport aux titres précédents de la série ! ??Cartes de bataille transformées en 3D : Les modèles 3D produisent des cartes de bataille et les angles de caméra peuvent pivoter pendant le tour du joueur. Les objets cachés, etc., peuvent être trouvés en tournant la caméra !?

??Réglage des options complètes : Les paramètres d’options incluent l’activation/désactivation de l’affichage de la grille sur les cartes de combat 3D, « Skill Easy Play » et « Faster Movement Play », etc., qui sont plus adaptés à la valeur de lecture répétée.

Le dernier jeu de la série que nous avons examiné était Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons de 2020, que nous avons décrit comme un RPG plutôt «en chiffres», pour le meilleur ou pour le pire. En espérant juste un peu plus de piquant cette fois-ci.

Allez-vous jeter un œil à Mercenaries Rebirth lors de son lancement plus tard cette semaine? Vous pourrez le récupérer sur l’eShop pour 19,99 $ / 17,99 €.