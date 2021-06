Le RSD Alcalá défend son avance face à Villaverde

04/06/21 à 20h00 CEST

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la dixième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Alcalá et à Villaverde dans le Municipale Virgen del Val.

le RSD Alcalá cherche à améliorer sa position dans le tournoi après avoir subi une défaite contre L’Alamo dans le match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des huit matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 33 buts pour et 23 contre.

Du côté des visiteurs, le Villaverde a subi une défaite contre le San Fernando de Henares lors du dernier match (1-0), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de renouer avec la victoire sur le terrain de RSD Alcalá. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 43 buts contre 23 en faveur.

En tant que local, le RSD Alcalá il a réalisé des chiffres de trois victoires et une défaite en quatre matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. A la maison, le Villaverde Il a un bilan de trois défaites et un nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qu’il va mesurer contre lui. RSD Alcalá.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de la RSD AlcaláEn fait, les chiffres montrent trois victoires, trois défaites et deux nuls pour les hôtes. La dernière fois qu’ils ont affronté le Alcalá et le Villaverde dans ce tournoi, c’était en février 2020 et le match s’est conclu sur un score de 3-0 en faveur du Alcalá.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir que les locaux sont en tête avec un avantage de 23 points par rapport à la RSD Alcalá. le RSD Alcalá Il a 46 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre l’actuel leadership de la compétition. Quant à son rival, le Villaverde, est en neuvième position avec 23 points.