Le RSD Alcalá prend trois points après sa victoire 3-1 à Villaverde

06/06/2021 à 23:40 CEST

le Alcalá gagné 3-1 contre Villaverde lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi au Municipale Virgen del Val. le RSD Alcalá visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre L’Alamo. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Villaverde perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le San Fernando de Henares et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le marqueur, l’équipe d’Alcalaíno est la première, tandis que le Villaverde il est neuvième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la RSD Alcalá, qui a créé la lumière à travers un but de Nanclarès à la 29e minute. L’équipe locale a rejoint à nouveau, augmentant le score grâce à un but de Mauvais garçon à la 39e minute, terminant la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

La deuxième partie du match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe d’Alcalaíno, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce au succès de l’équipe devant le but. Dani Garcia à la minute 54. Mais plus tard, l’équipe de Madrid a coupé les différences au moyen d’un but de Angelo Tiago peu avant la fin, plus précisément en 88, terminant le match avec un score final de 3-1.

Lors du match qui s’est déroulé dans le Municipale Virgen del Val, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du match. Cependant, il a expulsé le terrain avec un carton rouge direct à Berlangas (2 jaunes), par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Alcalá il lui reste 49 points et le Villaverde avec 23 points.

Le lendemain le RSD Alcalá jouera contre lui Athlétique de Pinto loin de chez soi et le Villaverde jouera son match contre lui Complutense Alcala à la maison.

Fiche techniqueRSD Alcalá :Degre, Catalan (Sergio Jerez, min.77), Martinez, Beni, Murci, Gonzalo, Malote (Alamancos, min.77), Izan (Lopez, min.75), Dani Garcia, Álex Fernández (Carballar, min.70) et Nanclares (Hervias Sevilla, min. 70)Villaverde :Damián Rascon, Sergi, Antonio, Murugarren, Lopez, Jon, Berlangas, Ralo, Yerpes, Barri et GarciaStade:Municipale Virgen del ValButs:Nanclares (1-0, min. 29), Malote (2-0, min. 39), Dani Garcia (3-0, min. 54) et Angelo Tiago (3-1, min. 88)