Le RTX 3080 pourrait devenir encore plus difficile à trouver en stock – voici ce qu’il faut acheter à la place

Il pourrait être encore plus difficile qu’il ne l’est déjà de trouver une nouvelle carte graphique Nvidia RTX série 30 en stock, si les récentes rumeurs en provenance d’Asie en sont une indication. Devrions-nous même nous en soucier à ce stade ?

Un récent rapport de nos collègues de PC Gamer indique qu’un message publié sur le babillard semi-fiable de Bo Bantang indique que l’approvisionnement en septembre des derniers GPU Nvidia sera environ 30% inférieur aux prévisions.

Cela correspond à peu près à ce que nous avons vu récemment en ce qui concerne la hausse des prix des meilleures cartes graphiques d’AMD et de Nvidia. Les prix reflètent à la fois l’offre et la demande, et les récentes augmentations de prix laissent présager un éventuel resserrement de l’offre.

Comme PCGamer le demande à juste titre, est-ce même important à ce stade puisque personne ne peut de toute façon obtenir une carte graphique ?

Analyse : il suffit d’acheter un nouvel ordinateur portable de jeu à la place

Trouver les dernières cartes graphiques de Nvidia est sur le point de devenir encore plus difficile qu’avant si ces nouvelles rumeurs sont fondées. Même les meilleures cartes graphiques bon marché sont rares grâce au récent boom du cryptomining.

Supposons donc une seconde que vous effectuez très probablement une mise à niveau à partir d’une carte graphique de l’ère Nvidia GTX, car beaucoup de gens étaient hors de prix des cartes RTX de l’ère Turing lors de leur lancement et de la pression pour faire le saut d’un RTX 2060 à un RTX 3060 n’est pas aussi fort que de faire le saut d’un GTX 1660 Super.

Il y a de fortes chances que vous ayez également besoin d’une nouvelle alimentation. Compte tenu des majorations croissantes sur les cartes graphiques tierces que nous constatons, vous pourriez finir par dépenser plus de 1 000 $/1 000 £/1 500 $ AU uniquement sur ces composants.

Écoutez, nous sommes aussi des joueurs sur PC – nous organisons même la PC Gaming Week 2021 en ce moment pour célébrer ce fait – donc nous l’avons certainement compris. Mais savez-vous ce qui coûte aussi environ ce même montant d’argent? Certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché en ce moment.

Et bien sûr, un Razer Blade 14 coûtera beaucoup plus cher qu’une simple mise à niveau vers un RTX 3080 (si vous pouvez en trouver un), mais un MSI Pulse GL66 ou un Lenovo Legion 5 Pro sont dans le même stade ou juste un peu plus élevé, et viennent avec des avantages supplémentaires comme des écrans de rafraîchissement plus élevés et un degré de portabilité que votre plate-forme de jeu sous-performante ne peut égaler.

Heck, vous pouvez même libérer de l’espace sur votre bureau et simplement brancher votre nouvel ordinateur portable de jeu sur votre moniteur et vous pouvez toujours profiter de votre espace de jeu comme vous l’avez toujours fait, avec beaucoup plus de puissance qu’avant. Mieux encore, vous pouvez acheter un ordinateur portable de jeu dès maintenant.

À ce stade, au moment où l’offre et les prix des cartes graphiques se normaliseront, nous serons probablement dans l’ère Nvidia Lovelace, donc plutôt que de vous demander si vous pouvez obtenir un RTX 3080, vous pouvez simplement revenir à profiter du meilleur PC jeux là-bas en ce moment, ce qui devrait être le but de toute façon.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu du jour