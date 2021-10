Le ruban ‘Golden Showers’ de Trump existe probablement, déclare Christopher Steele

Une bande prétendue montrant Donald Trump regarder des prostituées russes uriner sur un lit d’hôtel existe très probablement – ​​affirme l’espion britannique qui a mis l’histoire sur papier pour être avec.

Christophe Steele – qui a été embauché pour déterrer la saleté de la campagne Trump à l’approche des élections de 2016 – est sorti de l’ombre pour un Documentaire ABC, avec ancre George Stéphanopoulos à la barre avec les entretiens et les grillades.

On lui a demandé si toutes les informations qu’il avait recueillies et rapportées dans le dossier étaient vraies – ceci après que les autorités fédérales ici aux États-Unis et d’autres organismes d’enquête en aient démystifié une grande partie – et la réponse de Steele est … tout n’est peut-être pas à 100% précis, mais il a des opinions sur quelles parties sont … y compris l’affirmation selon laquelle Michael Cohen a rencontré des Russes en 2016 à Prague.

Bien sûr… l’autre partie qu’il pense est « probablement » vraie, c’est que les Russes pourraient avoir du chantage sur Trump sous la forme d’une cassette le montrant assister à un spectacle de « douches dorées »… dans nul autre qu’un lit le On pense que les Obama ont déjà dormi pendant leur visite.

Trump a catégoriquement nié un tel événement – ​​même pas plus tard que la semaine dernière, selon des rapports – affirmant qu’il est un germaphobe … et qu’il n’a eu aucune relation louche avec les Russes.

Alors, naturellement, GS a demandé pourquoi Steele pensait que la bande n’avait pas encore fui si elle existait bel et bien. La réponse de Steele – elle n’a pas eu besoin d’être publiée… parce que les Russes estiment avoir tiré profit de Trump pendant son mandat de président.

C’est intéressant … Steele a apparemment collecté la partie de la bande pipi par le bouche à oreille – via des sources qui en ont ouvertement plaisanté sur des bières, etc. Donc, pas de connaissance de première main.