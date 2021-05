Le rugby des Lions est prêt pour la télévision terrestre pour la première fois en 28 ans years .

Le rugby des Lions devrait être diffusé à la télévision terrestre pour la première fois en 28 ans – Anton Want / .

La couverture en direct d’un match des Lions britanniques et irlandais devrait revenir à la télévision terrestre pour la première fois en 28 ans, avec Channel 4 en négociations avancées pour diffuser le match d’échauffement contre le Japon à Murrayfield le mois prochain.

Telegraph Sport a révélé en février que le radiodiffuseur était en pourparlers avec les Lions pour montrer un ensemble de faits saillants de chaque match de la tournée prévue en Afrique du Sud cet été.

C4 est également sur le point de conclure un accord pour diffuser le match du Japon en direct, ce qui est la première fois que les Lions joueront un match «à domicile» depuis le match contre l’Argentine en 2005 avant la tournée en Nouvelle-Zélande.

Les matchs des Lions n’ont pas été diffusés à la télévision terrestre depuis qu’ITV détenait les droits de la tournée de 1993 en Nouvelle-Zélande et les émissions phares devraient attirer un énorme public.

Sky Sports, qui diffusera en direct les huit matchs de la tournée programmée, détient les droits de diffusion depuis la tournée de 1997 en Afrique du Sud, mais ne semble pas intéressé par la diffusion du match au Japon.

L’expansion sportive de Channel 4 expliquée

par Rob Bagchi

Après des années de négligence suite à la perte des droits de diffuser des matchs de test à domicile en 2005 et à la fin de son contrat pour le football italien en direct trois ans plus tôt, Channel 4 a annoncé son retour à la diffusion sportive révolutionnaire avec sa couverture primée des Jeux paralympiques de Londres 2012. .

Fort de ce succès, il a commandé encore plus d’heures d’action en direct pour Rio 2016 et a été récompensé par un public record, ce qui lui a valu les droits pour Tokyo et Paris en 2024.

La course était le pilier de la couverture sportive de la chaîne de 1982 à 2017, renforçant son premier menu ésotérique de Kabbadi, Trans World Sport et le football américain, mais depuis que le sport est passé à ITV, C4 a élargi son offre, scellant un accord avec Sky pour montrer le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct ainsi que les temps forts de chaque autre manche du championnat du monde présenté par Steve Jones et David Coulthard, et a égalisé la W Series, le championnat de course automobile féminin, en 2019.

Le test de cricket a fait son retour exclusif en C4 plus tôt ce mois-ci après son partenariat avec Sky pour montrer la victoire de l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 2019 à la télévision terrestre. La chaîne a également remporté les droits de diffusion des tests de la tournée anglaise en Inde après que son responsable du sport, Pete Andrews, ait surenchéri sur Sky et BT Sport.

L’ensemble des temps forts de la tournée Lions représente un engagement naissant dans sa relation avec le rugby. Depuis 2018, Lee McKenzie dirige sa programmation de rugby à la Heineken Cup pour le match en direct par ronde transmise par C4 et elle était de retour devant le micro en novembre dernier lorsque son alliance avec Amazon Prime a donné à la chaîne des droits de diffusion en direct pour l’Irlande contre le Pays de Galles. et l’Angleterre contre l’Irlande lors de la Coupe des Nations d’automne.