Le rugissement de Kerman – AS.com

Un droit croisé a soulevé Miribilla. Kerman Lejarraga Il est revenu à Bilbao après plus de deux ans sans se battre devant son public et lorsque le Basque s’est mis KO, le tumulte a été énorme. Revolver de Morga, 29 ans, Il a fallu neuf rounds pour vaincre Jack Flatley et entrer dans l’histoire. Il a remporté son quatrième championnat d’Europe (deux en poids welter et deux en super welter). Il est le basque le plus récompensé de l’histoire, laissant derrière lui trois légendes telles que Paulino Uzcudun, José Manuel Urtáin et Agustín Senín (3).

Kerman a eu un match de contrastes. Il a montré des améliorations en défense, mais il y a eu des moments où il a pris des coups sûrs qu’il n’aurait pas dû. « Travaillez au milieu-long et si vous le blessez, frappez le foie et sortez », a demandé Ibon Larrinaga, son entraîneur, à l’issue du cinquième acte. Le processus continue. Bien que le point culminant soit que son punch est toujours intact. Il a montré, une fois de plus, qu’il a un jab dévastateur et c’est qu’au premier tour il a assis les Anglais avec un jab. Flatley s’est levé et a clairement indiqué qu’il était venu se battre. Il avait l’âme d’un guerrier et n’a pas abandonné.

Le KO dans le premier aurait été un grand point culminant pour la fête, mais c’était quand même du travail. « Le plan était de passer du moins au plus pendant qu’on le démolissait », a déclaré le Basque à la fin. Était si. Kerman a bien travaillé en milieu-long. Il a donné des coups très durs à toutes les hauteurs et a retiré ses mains. Il y a des améliorations dans sa défense, mais quand il est entré dans le court, il a reçu des coups de l’Anglais, qui est plus performant avec peu d’espace.

Lejarraga a su corriger, retourner là où ça faisait mal et continuer à démolir. Dans le huitième, il a envoyé Flatley au sol. Il se releva et continua, mais il fut très touché. ETil KO était une question de temps et avec une terrible croix droite il a dormi. L’une des réalisations de l’année en Espagne qui montre clairement qu’il est prêt pour tout ce qui vient. Rematch contre Charrat ? « Je suis un boxeur et j’irai où ils me disent« , a condamné Kerman.

Damián Biacho brille contre Rivero

Damián Biacho frappe Guillermo Rivero pendant leur match. AIOL (Quotidien AS)

Damián Biacho a conservé le championnat espagnol des super-moyens dans une nouvelle exposition. Le madrilène de 30 ans envoie un message à ses rivaux : il est prêt à monter d’un cran. Il a conservé sa ceinture après avoir remporté sept rounds contre Guillermo Rivero, dont le corner a arrêté le combat avant d’entamer le huitième. Le Basque avait chuté à quatre reprises et l’arrêt est bon. La «Guinée» a laissé entrer Rivero, qui a appuyé, mais n’a pas lancé beaucoup de coups. Lorsque Biacho, qui est passé de moins en plus, a commencé à avoir plus de travail, il a commencé à trouver les mains libres. Petit à petit, le combat était clairement décisif et les chutes (troisième, sixième (deux) et septième) ont clairement indiqué que le champion continuerait avec la ceinture.

Dans les duels précédents, tous les Espagnols ont gagné. Samuel Carmona impressionné par l’élimination de Luis Fernando Villa au premier tour, Jonathan Alonso Il a remporté les points (triple 80-72) à Mohamed El Marcouchi dans un grand match de ‘Maravilla’ et Jhon Jader Obregon Il a battu Gerome Warburton par décision unanime (59-55, 59-56 et 59-54), un procès qui le confirme comme la promesse qu’il est. En outre, Campbell Hatton a éliminé Attila Csereklye en deux rounds.