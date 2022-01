le rugissement des Caraïbes colombiennes

Le rugissement du coeur de Jaguar Vous pouvez l’entendre, nous sommes à l’aube d’une nouvelle édition du festival Jaguar palomino, un événement qui depuis sept ans s’est imposé comme l’un des plus importants de la région. À côté de la Expérience Jaguar, sont deux des traditions parfaites pour commencer l’année de la meilleure façon, avec de la musique, de la plage, de la brise et de la mer.

Après la quarantaine, cet événement revient une fois de plus à la présence, qui est considérée comme l’une des plateformes musicales les plus prometteuses pour le développement artistique, économique et touristique zone.

Cette année le Expérience Jaguar il durera 24 heures. Le début de ce rituel mystique et musical débutera le 6 janvier à 9h00 et se terminera le 7 janvier à la même heure. Les artistes qui feront partie de cette édition sont : Systema Solar, Cero-39, Cato Anaya, Indus, MR ID, El León Pardo, Miguel Prettel, Don Alirio, Xaman, Zeze Music, Paraísos, Otro Humano, Duo del Rio, IO MX, Radiante & Eka, Verbena Caliente, Kuantin , Phil Tomlin, Rio All Stars, Nicotina, Loko Cuacua, Damytic, Makumaku, Sergeij, Amarula, ALX, FLY3, Caff, Camilow et La Jaguara.

“Vamos a tener muchos sonidos de África en el festival, la idea es pasar un día de playa acompañados de ritmos caribeños y africanos, por eso, desde muy temprano, nos acompañarán coleccionistas tanto de Santa Marta como de Barranquilla para musicalizar la Experiencia Jaguar” compte Johana Saavedra, directeur du festival.

Saavedra explique que les horaires de chacun des artistes qui seront dans le Expérience Jaguar Il obéit à l’heure de la journée, c’est-à-dire que le matin les collectionneurs mettront leur sélection musicale, à midi il y aura divers décors, vers le coucher du soleil des groupes tels que des groupes seront présentés Zéro 39 et à minuit la danse sera présente avec Système solaire.

Tandis que le Expérience Jaguar Il dure 24 heures, l’organisation de l’événement a tout préparé pour que les participants soient à l’aise, c’est pourquoi il y aura des espaces de repos et de détente avec coussins et chaises, ainsi que des points d’hydratation et une large offre gastronomique.

De plus, il y a un espace pour les plus petits qui a été appelé Jaguaritos. C’est un espace ludique et éducatif qui est loin de la foule et qui vise à continuer à renforcer l’art, la culture et la responsabilité avec la nature sur le territoire.

Et c’est qu’en dehors de la date officielle du Expérience Jaguar, Au cours des mois précédents, des activités culturelles telles que le cycle de cinéma environnemental et une journée de peinture et de muralisme sont réalisées.

Saavedra Il a eu l’idée de renforcer l’environnement culturel avec ce type d’activité car, selon son récit, l’enseignement à Palomino n’a pas d’options plastiques, arts du spectacle et arts visuels. « Pour moi, c’est important de pouvoir redonner quelque chose aux gens et surtout aux enfants, c’est pourquoi nous faisons ces jours-ci du cinéma, de la musique, de l’acrobatie. »

Ces journées culturelles sont devenues quelque chose de cyclique, car les enfants qui ont grandi en les fréquentant sont maintenant des adolescents et aident les plus petits dans leur processus.

Pour ceux qui souhaitent assister au Expérience Jaguar avec leurs familles et leurs enfants, ils doivent tenir compte du fait que les horaires pour les mineurs seront jusqu’à 19h00 « L’idée est de pouvoir se promener sur la plage, nous avons un espace pour que les enfants s’amusent, d’hydratation pour pouvoir garder la famille à l’aise », dit-il. Saavedra.

Le Festival sera situé dans le km 70,4 via Santa Marta-Palomino, juste avant le pont fluvial, soit 1 km avant d’atteindre Palomino.

Oui ok Palomino C’est la principale référence pour assister au festival, il n’est pas réalisé correctement au sein de cette commune. C’est parce que, comme commenté Saavedra, la Casse urbaine elle a été laissée sans plage en raison des constructions qui y ont été faites, c’est pourquoi la mer reprend son espace et il n’est pas possible d’y organiser le festival.

« Nous n’avons pas de plage à Palomino, nous avons donc décidé de changer un kilomètre plus tôt, à Playa Colombia. On y trouve une plage de 100 m sur 60 m avec des palmiers, la mer parfaite pour le surf et une journée à la plage en famille. »

De même, depuis huit ans, l’organisation du festival œuvre en faveur du territoire de PalominoPour cette raison, il continue d’être un lieu de référence, aussi parce que c’est l’espace où se trouvent les hôtels et les restaurants.

Pour ceux qui assistent au festival et n’ont pas d’hébergement en Palomino, la Expérience Jaguar propose un emplacement de camping qui s’appelle Zone native et qu’il respecte les protocoles de biosécurité. Les participants peuvent prendre leur tente ou poser leurs hamacs pour se reposer et avoir la paix dans ce domaine.

Cette option est incluse gratuitement pour ceux qui achètent leur billet via le site Internet. Pour les autres il est également disponible mais payant une valeur ajoutée.

Outre la musique, les arts visuels, la gastronomie et l’entrepreneuriat, qui sont les piliers de cette édition du Expérience Jaguar, pour Johana Saavedra, directeur du festival et résident de Palomino Depuis 8 ans, c’est « un territoire de paix, un espace très calme, avec une belle biodiversité. Il faut mettre un peu de conscience environnementale de la part des visiteurs, prendre soin de l’espace, être conscient qu’à Palomino il n’y a pas de système de recyclage des ordures, pas d’aqueduc, d’égouts et le système d’éclairage tombe en panne, alors entrer dans ce contexte est fort et il est également important de le garder à l’esprit ».

Pour cette raison, depuis sa création, le Fête des Jaguars nació como una propuesta ecológica y cultural que promueve el desarrollo sostenible, ambiental y social a través de una experiencia musical y sensorial, pues Saavedra y su equipo son fieles creyentes de que el arte es el mejor medio para transformar mentes y aportar a la creación de un monde meilleur.