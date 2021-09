Le rugissement du ‘Lion’ Sissokho revient dans la boxe professionnelle

Youba sissokho (Sénégal, 29 ans) a connu une carrière de hauts et de bas. Il a réussi à se qualifier pour les Jeux de Rio, mais la possibilité de souffrir d’un cancer (c’était une erreur de diagnostic, qu’ils ont écartée à son retour en Espagne) ne lui a pas permis d’être à son niveau. La route de Tokyo 2020 a été passée avec de nombreux blessés. Il vient d’arriver aux pré-olympiques, mais il a fait un grand combat. Malgré cela, il est injustement tombé face au champion du monde au premier tour. Tout son travail s’est concentré sur le monde pré-olympique. Le CIO l’a supprimé à cause de la pandémie et il a été laissé pendu. Ce furent des moments difficiles, mais le rugissement du Lion revient toujours.

Après des mois difficiles, Youba a retrouvé la motivation. Il a signé un contrat avec le promoteur Emporio Boxing, avec qui il fera ses débuts en tant que professionnel ce jeudi à Espacio Alquería (Alcorcón, 21h00, LaLigaSports). Son passage à la boxe en location est important, mais s’engager dans une voie ne signifie pas en abandonner une autre. “Non seulement je fais toujours partie de l’équipe nationale, mais je suis toujours le capitaine. Mon objectif dans ce sens, ce sont les Jeux de Paris. j’ai un compte en attente“, assure Youba dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’.

Sissokho sera le premier Espagnol à alterner entre les domaines amateur et professionnel. “Je fais à nouveau l’histoire. C’est un parcours très intéressant pour moi, mais aussi pour ceux qui viendront après« Il souligne. L’AIBA a permis aux professionnels de concourir en tant qu’amateur depuis 2016, mais ce n’est qu’en 2020 que la possibilité a commencé à exploser. Personne de renom ne revient sur le terrain olympique, mais ceux qui le sont, en profitent.

Le capitaine continuera dans la discipline de l’équipe nationale sous le commandement de Rafa Lozano. Alors que, Dans le domaine loué, José Valenciano sera de son côté et sera guidé par Fernando Sánchez, qui avec son nouveau projet range ses mitaines et se concentre sur les bureaux. “Une très bonne équipe s’est réunie et je suis ravi. Maintenant, je ne pourrai plus concourir autant qu’avant en tant qu’amateur, seulement dans les internationaux lorsque l’entraîneur me convoquera et que j’aurai gagné le poste. Dans le domaine professionnel, Fernando a une mentalité très similaire à la mienne, c’est pourquoi j’ai décidé de partir avec lui (il avait plus d’offres) », conclut-il. Le Lion rugit à nouveau.