Le Rwanda passe à l’électrique avec des motos fabriquées

09/11/2021 à 09:38 CET

SPORT.es

Depuis 12 ans, Didier Ndabahariye transporte des passagers dans les rues de Kigali, l’un des milliers de chauffeurs de moto-taxi, connus localement sous le nom de motos. Récemment, il a changé son trajet habituel pour se déplacer dans la capitale du Rwanda pour l’une des premières motos électriques du continent africain.

« Au début, les choses n’allaient pas bien car il n’avait pas l’habitude de faire du vélo électrique et le vélo s’arrêtait parfois. « Cependant, j’ai continué à travailler et j’ai vite appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du vélo et sur la façon de le conduire. Ensuite, j’ai commencé à économiser plus d’argent », a expliqué Didier au média britannique BBC. Il fait partie des 60 pilotes sur une moto électrique de la firme rwandaise Ampersand.

« Maintenant, j’aime les motos, une moto électrique peut durer longtemps sans problème, contrairement à un moteur à moteur, et elle fonctionne bien, elle est très douce à conduire. » Startup Ampersand Pionniers Changer et il s’attend à ce qu’au cours des cinq prochaines années, presque toutes les motos rwandaises soient électriques. Il y a actuellement 25 000 taxis motos.