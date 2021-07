in

Mattia Binotto pense que Ferrari a peut-être résolu ses problèmes d’usure des pneus, mais doit maintenant travailler sur ses performances dans “l’air sale”.

Après que les deux voitures de la Scuderia aient chuté dans le classement du Grand Prix de France en raison de l’usure des pneus avant, Charles Leclerc a déclaré qu’il craignait un scénario similaire à Silverstone.

Mais ce n’était pas le cas car le pilote monégasque était proche de la victoire, capitalisant sur l’incident du premier tour entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour mener pendant la grande majorité de la course. Ce n’est que dans les derniers tours que Leclerc a été rattrapé et dépassé par Hamilton.

Un gros avantage pour la Ferrari, cependant, selon Binotto, était de pouvoir courir dans l’air pur avec Leclerc en tête avec une bonne avance jusqu’à ce qu’il soit poursuivi par le champion du monde.

Malgré l’absence d’une victoire surprise, le résultat a été un grand coup de pouce pour Ferrari dans sa bataille avec McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs.

En particulier, le directeur de l’équipe Binotto a été encouragé par le rythme par rapport à Lando Norris de McLaren, qui a été le joueur vedette de la F1 cette saison en dehors de Mercedes et Red Bull.

Norris avait été particulièrement fort lors du précédent Grand Prix d’Autriche, lorsqu’il avait terminé troisième avec un rythme égalant celui de Mercedes.

“Je pense que si vous regardez les comparaisons avec l’Autriche, Norris était sur le podium en faisant une course fantastique”, a déclaré Binotto, cité par Motorsport.com.

« Mais si nous analysons, son rythme de course en Autriche était très similaire au nôtre mais nous étions simplement coincés dans le trafic. Et je pense qu’être en tête dès le début de la course est la clé d’une certaine manière.

« A Silverstone, Charles était devant et nous pouvions faire notre propre rythme. Si vous comparez nos deux pilotes, l’un d’eux [Carlos Sainz] était coincé derrière et l’autre avait de l’air pur.

«Quand Carlos était dans l’air pur, il avait le rythme de Charles. Donc je pense que ce n’est pas notre rythme.

« Je pense toujours que devant nous, Lewis et Max ont une grande vitesse. Mais je pense que nous avons récupéré depuis la France et c’est le plus important.

Leclerc étant en tête a également aidé la gestion des pneus, mais Binotto pense néanmoins que Ferrari a fait des progrès dans ce domaine.

“Après la France, où nous avons eu des problèmes avec les pneus avant, je pense que l’équipe s’est regroupée, a travaillé dessus et a d’une manière ou d’une autre compris les faiblesses et a essayé d’y remédier”, a déclaré Binotto.

“Maintenant, deux courses consécutives, nous avons eu un bon rythme dans la course, ce qui a également été notre faiblesse au début de cette saison, montrant en tant qu’équipe que nous progressions et c’est ce dont je suis le plus heureux, ce qui est certainement plus important, aussi pour la deuxième partie de la saison maintenant.

« Après 10 courses, nous avons 17 points de plus qu’à la fin de la saison dernière. Comme une équipe [we are] montrant que certainement le progrès est beaucoup.