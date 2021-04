Le rythme d’Alfa Romeo n’est pas pertinent dans les plans 2022 de Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen affirme que la compétitivité d’Alfa Romeo, voire son absence, ne tiendra pas compte de sa décision de continuer en Formule 1 en 2022 ou de prendre sa retraite.

Raikkonen est arrivé pour la première fois en Formule 1 en 2001 et participe aujourd’hui à sa 19e saison dans ce sport.

Le Finlandais, qui a remporté le titre mondial avec Ferrari en 2007, est le pilote le plus expérimenté de tous les temps avec le Grand Prix Imola de ce week-end marquant son 331e départ de course.

Mais à 41 ans, et ces jours-ci en course plus près de l’arrière du terrain que de l’avant, des questions se posent sur l’avenir de Raikkonen en F1.

Alors que beaucoup pensaient qu’il démissionnerait à la fin d’une saison 2020 difficile, il a choisi de continuer avec Alfa Romeo pour une autre année.

Il n’a pas encore dit si 2021 sera sa dernière saison, mais insiste sur le fait que la compétitivité d’Alfa Romeo ne prendra pas en compte sa décision.

“Je doute que cela fasse une différence sur ce qui se passera l’année prochaine”, a déclaré Raikkonen à RacingNews365.com.

«Mais évidemment, plus nous pouvons faire mieux, plus ce n’est pas amusant, non seulement pour nous en tant que pilotes, mais aussi pour l’équipe et tout le monde est plus heureux, mieux vous faites.

«Quand vous n’êtes pas exactement là où vous voulez être, ce sont toujours de longues années, ce n’est pas aussi amusant et vous pouvez le voir sur les visages de tout le monde.

«Nous continuons à travailler et à nous améliorer et nous espérons être là où nous voulons être, nous espérons régulièrement défier les points.

«Mais bien sûr, ce ne sera pas facile, tout le monde veut être là, alors nous continuons à travailler.»

Mode de célébration 🏆🎂 pic.twitter.com/6x1asGOS59 – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 28 mars 2021

Bien qu’Alfa Romeo, avec son moteur Ferrari mis à jour, n’ait pas marqué lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, il y avait des signes de progrès.

Raikkonen et son coéquipier Antonio Giovinazzi ont tous deux atteint la Q2 samedi avant de terminer respectivement 11ème et 12ème place.

Raikkonen est satisfait de la mise à niveau que Ferrari a livrée avec le moteur qui aurait été le plus grand obstacle pour Alfa Romeo et les autres équipes à moteur Ferrari à avoir dû surmonter la saison précédente.

«Bien sûr, nous avons un peu plus de puissance», a déclaré Raikkonen. «Certainement, c’est un pas en avant et c’est un pas dans la bonne direction.

«Vous en voulez toujours plus, mais ça va dans le bon sens.»

