Le rythme d’AlphaTauri est “dans la meilleure forme possible” – Pierre Gasly

Après avoir réalisé des tours suffisamment bons pour les cinq premiers lors des deux séances d’essais à Spa, Pierre Gasly est naturellement très satisfait de la vitesse d’AlphaTauri.

Le Français a retrouvé la forme après la pause estivale, reprenant là où il s’était arrêté après la première moitié de la saison en essais libres en se plaçant P3 et P5 vendredi.

Lando Norris pense qu’AlphaTauri est en avance sur McLaren à l’approche de samedi, et Gasly a été impressionné par la façon dont lui et son équipe sont immédiatement revenus à la vitesse supérieure.

“Je dois dire qu’en revenant des vacances d’été, nous n’avons pas fait rouler la voiture depuis quelques semaines et les ingénieurs et mécaniciens sont absents, c’est bien de redémarrer dans la meilleure forme possible”, a déclaré Gasly à Formula1.com.

« Et c’est exactement ce que nous avons fait, ce matin avec le troisième [fastest] temps et cet après-midi avec le cinquième meilleur temps. Donc un début très positif, et ça fait plaisir à voir.

Les deux séances d’essais se sont déroulées dans des conditions changeantes, commençant par une piste humide et s’asséchant pour que les pilotes établissent des temps au tour représentatifs.

Bien qu’il reconnaisse qu’il y a encore plus de rythme à extraire de son AT02, Gasly estime que la voiture sous lui se sent déjà bien préparée pour le week-end à venir.

“Il y a toujours une vitesse supplémentaire à trouver, et nous connaissons les domaines sur lesquels nous concentrer”, a-t-il déclaré. « Avec la météo, nous l’avons vu aujourd’hui – l’état de la piste a changé cinq ou six fois depuis ce matin.

« Donc, demain pourrait être humide. Nous devons être préparés à toutes sortes de conditions, mais au moins la ligne de base que nous avons semble fonctionner.

« Je suis juste heureux de reprendre le volant et j’espère que nous pourrons confirmer notre bon rythme demain.

Quant à Yuki Tsunoda, il n’a pas réussi à entrer dans le top 10 lors des essais de vendredi et, après avoir filé en FP1, a plaisanté en disant qu’il s’habituait à ce sentiment.

“Je m’y habitue pour ces tours”, a déclaré le pilote AlphaTauri à Formula1.com avec un sourire. «Mais ce n’était pas une bonne chose. Mais ça a accéléré le rythme [on Friday].

“Mon objectif principal cette semaine a été la régularité et aucune grosse erreur, donc pour le moment, je pense que ça va bien en termes de construction et de sensation de rythme, de sensations de la voiture pour l’améliorer.

« Je pense aussi qu’en équipe, le rythme est là si je vois celui de Pierre, donc la voiture est là. Je dois ajuster ce dernier petit peu en qualifications, mais jusque-là, gardez ce rythme, continuez à monter et nous verrons ce qui va se passer.