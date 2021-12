Le rythme de construction des autoroutes est le plus lent en 4 ans

L’objectif initial était de construire 14 600 km d’autoroutes en 2021-2022, contre 13 327 km construits en 2020-2021.

Compte tenu du ralentissement du rythme de construction des autoroutes ces derniers mois, le gouvernement a abaissé l’objectif pour l’année à 33 km/jour, contre 40 km/jour fixé plus tôt. Cela signifierait que beaucoup moins de routes seront construites en 2021-22, par rapport à 2020-21, l’année pandémique d’origine.

« Les objectifs de construction d’autoroutes nationales sont finalisés d’année en année. Le gouvernement s’est fixé un objectif de 12 000 km (pour) l’exercice en cours dont 5 118 km qui ont été construits au 30 novembre 2021 », a déclaré mercredi le ministre des Transports routiers et des autoroutes Gadkari à la Rajya Sabha.

La construction est tombée à son plus bas niveau en quatre ans à 21,3 km/jour au cours de la période d’avril à novembre de l’exercice en cours, contre une moyenne de 25,8 km/jour au cours de la même période de l’exercice précédent. Il était de 24 km/jour au cours de la période comparable de FY19 et de 24,8 au cours de la même période de FY20, les deux périodes pré-pandémiques.

La dernière déclaration du ministre marque également un changement par rapport à une déclaration officielle publiée le 1er mai de cette année à la suite du discours de Gadkari au sommet Indo-US Partnership Vision, où il a déclaré : « Shri Gadkari était convaincu que le ministère des transports routiers et des autoroutes atteindre l’objectif de 40 kilomètres (par jour de construction d’autoroutes au cours de l’exercice en cours. »

Les autoroutes ont été le seul segment qui a constamment résisté aux difficultés de l’économie au sens large et même au choc pandémique. Cependant, les pluies prolongées ont eu un impact négatif sur la construction d’autoroutes cette année. Rajeshwar Burla de l’Icra a déclaré : « L’exécution (des projets) est restée inférieure à celle de l’année dernière en raison de plusieurs cyclones et de fortes pluies affectant les travaux de construction dans plusieurs États du sud.

L’attribution des routes nationales a également été inférieure à 5 578 km au cours de la période avril-novembre de l’exercice en cours contre 6 764 km au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. Au cours de la période d’avril à novembre 2019-2020, un total de 3 211 km de longueur d’autoroute a été attribué pour la construction.

