Le rythme de course de Hamilton et Red Bull semble inquiétant pour Leclerc · .

Charles Leclerc et Ferrari ont obtenu une suite inattendue à leur pole position au Grand Prix de Monaco après une séance de qualification perturbée par un drapeau rouge en Azerbaïdjan.

Mais leurs poursuivants – notamment la Mercedes de Red Bull et Lewis Hamilton – ont l’avantage du rythme à long terme.

Contrairement à Monaco, Leclerc a de bien meilleures chances de démarrer réellement la course en tête du peloton, n’ayant pas accidenté sa voiture samedi, un exploit qui le distinguait de plusieurs de ses pairs. Cependant, il a noté après les qualifications qu’il allait être difficile de rester en tête, avec des dépassements extrêmement possibles à Bakou.

Red Bull aurait peut-être dû être le poleman, ayant montré un rythme sérieux au cours des séances d’essais de vendredi. Mais à partir du moment où Max Verstappen a frappé la barrière du virage 15 samedi matin, la journée a semblé leur échapper.

Mercedes regardera la grille de départ avec un certain soulagement, Hamilton ayant réussi à coller sa W12 au premier rang. La ligne de l’équipe a été que leur rythme sur un relais est considérablement meilleur qu’un seul tour.

Mais alors qu’eux et Red Bull peuvent être plus rapides que Ferrari avec une consommation élevée de carburant, McLaren et AlphaTauri semblent également susceptibles d’avoir leur mot à dire sur le déroulement de celui-ci.

Opportunités manquées au T3 raccourci

Norris, neuvième, a une voiture rapide sous luiAprès les qualifications, Pierre Gasly a noté qu’il n’y avait “rien à Max” dans leurs derniers temps. Le pilote AlphaTauri a peut-être été surpris de terminer troisième des essais et de se battre pour la pole position en Q3, mais il n’a pas tardé à comprendre que son équipe avait réduit le déficit par rapport à l’équipe sœur Red Bull.

Lando Norris de McLaren l’a également remarqué. “Certaines des voitures devant nous étaient nettement plus rapides, étant donné que Pierre a déjà fait un 42,1 en FP3, elles semblent nettement plus rapides que nous.”

S’exprimant avant la pénalité qui l’a fait passer de la sixième à la neuvième place, Norris s’attendait à ce que McLaren s’en tire mieux contre la Mercedes de Hamilton que les Ferrari.

« La Ferrari est en pole », a-t-il déclaré, « ils sont plus rapides que nous. »

“Hamilton semble définitivement peut-être un peu plus à notre portée”, a ajouté Norris, “mais les Red Bulls sont plus rapides, ils l’ont été tout le week-end. Je pense que nous sommes troisième ou quatrième le plus rapide, mais il y avait plus de potentiel pour nous aujourd’hui.

La McLaren à moteur Mercedes s’est bien comparée aux temps de l’équipe d’usine plus tôt dans le week-end. Les deux McLaren devançaient Valtteri Bottas lors des derniers essais, le pilote Mercedes ayant eu un week-end tellement décevant que le directeur de l’ingénierie de piste, Andrew Shovlin, a déclaré que l’équipe devrait “sélectionner sa voiture” pour essayer de trouver la cause d’un manque total d’adhérence .

Hamilton a pris la deuxième place sur la grille avec un peu de chance, avec un tour bien chronométré avec un bon remorquage de Bottas, tout en utilisant un aileron arrière différent de celui de son coéquipier. Bien que Norris ait réalisé un tour plus rapide que l’une ou l’autre McLaren lors des troisièmes essais, il aurait probablement été en mesure de battre son temps si la Q3 n’avait pas été signalée lors des dernières manches.

Au moment où la séance a été neutralisée, après un seul virage, Norris était déjà à un dixième de son sixième temps et roulait avec des pneus neufs, plutôt que le train tendre utilisé sur lequel il avait établi son temps initial. La pénalité de Norris pour violation de la procédure du drapeau rouge a sans aucun doute donné à Mercedes un peu de répit, le repoussant à la neuvième place.

Pneus toutes saisons

Le virage 15 a déjà surpris de nombreux pilotes. La séance de qualification de samedi s’est déroulée à peu près sur la même période que la course – grâce aux quarante minutes qu’il a fallu pour passer en Q1 – et a montré à quel point l’évolution de la piste peut être importante autour de Bakou. Attendez-vous à plus de la même chose dimanche, lorsque la course devrait être sèche.

La course commence à 16h00, heure locale, date à laquelle la chaleur de l’après-midi aura commencé à se calmer et les bâtiments entourant le circuit de la ville de Bakou commencent déjà à projeter de longues ombres. Le vent sera également un facteur majeur ; les deux points de la piste les plus vulnérables aux rafales soudaines des conducteurs sont les virages 3 et 15, où des ruptures dans les bâtiments signifient que des changements de direction soudains peuvent les rattraper.

Le graphique de la direction du vent pendant les qualifications donnait l’impression que quelqu’un avait secoué un sismographe, balançant pratiquement toutes les orientations possibles de la boussole et n’y restant jamais très longtemps, ce qui, lorsque les pilotes essaient de gérer le carburant et les pneus sur une distance de course, peut causer des problèmes.

Cependant, Nicholas Latifi – au volant de la Williams particulièrement sensible au vent – ​​a déclaré que les conditions de samedi étaient une amélioration considérable par rapport à la course de vendredi. “Le vent s’est un peu calmé aujourd’hui, mais même hier, ce n’était vraiment pas un problème”, a-t-il déclaré samedi. “Je suppose que sur les pistes de la ville, cela bloque en quelque sorte le vent et s’en protège un peu.”

La sécurité d’abord

La voiture de sécurité a déjà eu un week-end chargéComme le Grand Prix de Monaco l’a montré, les périodes de voiture de sécurité ne sont pas tout à fait inévitables sur les circuits urbains. Et comme nous l’avons vu lors d’événements précédents sur cette piste, ce n’est pas parce que les séances d’essais et de qualifications voient une série de drapeaux rouges que la course sera également perturbée.

La deuxième course de sprint de 21 tours de la Formule 2 a eu trois périodes de voiture de sécurité au cours de ses neuf premiers tours, chaque redémarrage tendant à provoquer une autre neutralisation. À mesure que les ombres s’allongeaient, les conducteurs étaient incapables de garder leurs freins ou leurs pneus au chaud.

“C’était assez difficile de garder les freins [warm] car la Safety Car n’est pas assez rapide pour chauffer les freins en carbone », a expliqué David Beckmann, qui a terminé deuxième.

La position de la ligne Safety Car présente une autre complication lors des redémarrages. Si le pilote de tête quitte le redémarrage tard, il y a peu de chance pour ceux qui suivent de planifier dans la zone de freinage brutal au premier virage, qui a connu une attrition à chaque redémarrage de F2.

Les pilotes de F1 sont connus pour prêter attention aux tactiques utilisées par les pilotes de F2 et auront sans aucun doute repéré les différences d’approche de Beckmann et du vainqueur Juri Vips. Beckmann, en tête après la deuxième Safety Car, a attendu tard et s’est retrouvé presque instantanément en proie aux Vips. Lorsque ce dernier a mené le troisième redémarrage, il n’a pas perdu de temps pour relancer la course dès qu’il le pouvait, prenant ses rivaux au dépourvu et accélérant rapidement.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Citations : Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Temps de qualification au complet

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

A toi

Leclerc peut-il transformer une pole position surprise en une victoire surprise ? Qui sera le plus fort rival de la Ferrari à Bakou ?

Partagez votre opinion sur le Grand Prix d’Azerbaïdjan dans les commentaires.

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :