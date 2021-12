Le rythme de course redevient une préoccupation pour Pierre Gasly en Arabie Saoudite

Pierre Gasly était satisfait de son rythme au tour après la première journée de roulage en Arabie Saoudite, mais on ne peut pas en dire autant des courses plus longues.

Les AlphaTauri Le pilote a été l’un des plus performants des FP1 et FP1 à Djeddah, les terminant respectivement en P4 et P3 et étant à moins d’un dixième du leader Lewis Hamilton dans cette dernière séance.

Il s’est amusé sur la piste qui, selon lui, fait couler le sang et est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées en termes de rythme de qualification.

« Je dois dire que j’ai vraiment apprécié ça », a déclaré le Français par la suite.

« C’est une vitesse très élevée, nous traversons les virages à une vitesse folle et vous obtenez une grosse montée d’adrénaline et oui toute la journée a été très, très bonne pour nous.

« Je pense que nous étions quatrièmes ce matin et troisièmes cet après-midi, donc je suis vraiment content du rythme, mais il y a encore un peu de travail à faire pour les longs relais.

une fin forte à l’entraînement du vendredi ! 👊 @PierreGASLY termine P3 tandis que @yukitsunoda07 était P8 🔥 pic.twitter.com/VL7D6nZFUZ – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 3 décembre 2021

Cependant, le rythme d’un tour n’a pas été un problème pour AlphaTauri ces derniers temps, Gasly s’étant souvent très bien comporté en qualifications, mais a ensuite chuté le jour de la course en raison d’un manque de rythme.

Il semble que cela pourrait bien être le cas cette fois-ci, le joueur de 25 ans n’étant pas particulièrement encouragé par la façon dont ses courses plus longues se sont déroulées vendredi et sentant que plus de travail doit être fait.

« Oui, nous savons que le samedi, nous nous débrouillons généralement plutôt bien », a-t-il ajouté.

« Je suis donc assez confiant pour demain, même si je pense que nous avons encore du travail à faire pour nous améliorer et trouver un peu plus de performances.

« Mais je pense que nous devons principalement travailler le dimanche [pace]. Nous savons que c’est généralement là que nous luttons un peu plus et encore aujourd’hui, je ne me sentais pas bien pendant les longs relais.

« Donc, je pense que nous avons un peu de travail à faire de ce côté-là. »

Le mauvais rythme de course de son équipe leur a coûté cher la dernière fois au Qatar avec leur échec à marquer des points couplé à Fernando Alonso et Esteban Ocon terminant en P3 et P5 les mettant fermement en retrait dans la bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs.