Le rythme de la construction d’autoroutes écrase les barrières pandémiques ! Établit un nouveau record

La dernière construction d’autoroute signale que le secteur de la construction de l’économie, qui a affiché une reprise avec une croissance de 14,5% de la valeur ajoutée brute (VAB) au T4FY21, pourrait quelque peu conserver sa dynamique au T1 de cet exercice.

Malgré le confinement induit par la pandémie et les restrictions de mobilité dans une grande partie du pays, la construction d’autoroutes a augmenté de 74% sur un an en avril-mai de l’exercice en cours pour atteindre 1 470 km ou 24,1 km/jour. Certes, la forte croissance d’une année sur l’autre est sur une base faible (14,1 km/jour en avril-mai 2021), mais même par rapport à avril-mai 2020 (28,2 km/jour), les performances des les constructeurs d’autoroutes étaient honorables au cours des deux premiers mois de l’exercice en cours.

Le secteur, qui ne fait face à aucune contrainte de fonds car les projets en cours de mise en œuvre sont presque totalement financés par l’État via les contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) ou le modèle de rente hybride (HAM), est clairement l’un des moins touchés par le confinement.

Sur la construction totale au cours des deux premiers mois de l’exercice en cours, le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) a construit 790 km, suivi de la National Highways Authority of India (NHAI) (465 km) et de la National Highways and Infrastructure Development Corporation ( 215 km).

Le NHAI a fixé un objectif ambitieux de construction d’autoroutes de 4 600 km pour 2021-2022. Au dernier exercice, NHAI a construit un record de 4 192 km, contre 3 979 km développés en 2019-2020 et 3 380 km en 2018-2019. Le président de NHAI, SS Sandhu, a récemment déclaré à FE que l’autorité était confiante dans la réalisation de l’objectif même s’il y avait eu un certain impact sur la construction d’autoroutes ces derniers temps en raison de la pénurie de main-d’œuvre sur certains sites en raison de la deuxième vague de Covid.

Des sources ont déclaré que les attributions de projets par NHAI au cours de l’exercice actuel pourraient atteindre près de 5 000 km et que HAM devrait avoir la plus grande part d’attributions, suivie par EPC. Les projets de construction-exploitation-transfert, susceptibles de prendre de l’ampleur, représenteront entre 5 et 10 % du panier de récompenses. Les attributions de projets via la voie BOT ont fait un vide en 2018-2019 et en 2019-2020.

La construction d’autoroutes dans le pays a atteint un sommet historique de 13 298 km en 2020-2021 (36,4 km/jour). Les analystes ont attribué la construction record à une multitude de mesures favorables à l’industrie que le gouvernement avait prises au cours de l’année pandémique, y compris celles visant à assurer une meilleure trésorerie aux entrepreneurs. Dans un récent rapport, Crisil a déclaré: “Bien que la deuxième vague d’infections ait freiné cet élan, cela pourrait ne pas avoir d’incidence importante sur la croissance pour l’exercice en cours.”

Au cours des mois d’avril à mai de l’exercice en cours, les attributions de projets ont toutefois diminué à 663 km contre 747 km attribués au cours de la même période l’année dernière.

La longueur des autoroutes nationales du pays a augmenté de 50 %, passant de 91 287 km en avril 2014 à 1 37 625 km en date du 20 mars 2021, a indiqué le ministère des Routes. Les attributions annuelles moyennes de projets au cours de l’exercice 2015 à l’exercice 21 ont augmenté de 85 % par rapport à la période de l’exercice 10 à l’exercice 2014. En 2020-2021, un projet d’autoroute de 10 467 km a été attribué, contre 8 948 km un an plus tôt.

