Le rythme de score de l’AC Milan, synonyme de titre

L’AC Milan de Stefano Pioli a battu l’Atalanta de Gian Piero Gasperini à domicile (2-3) au septième tour de Serie A et reste en deuxième position avec 19 points sur 21 possibles dans ce départ. Seul Napoli, qui a remporté des victoires complètes, est au-dessus des Rossoneri au classement avant la deuxième pause de l’équipe nationale.

Les Italiens, qui n’ont fait match qu’un nul contre la Juventus de Massimiliano Allegri, ont égalé leur meilleur départ en Serie A lors des sept premières journées en signant 19 points. Ce n’est qu’au cours de la saison 2003/04 qu’il a eu le même record, quelque chose qu’ilet lui a ensuite permis de remporter le Scudetto avec 82 points, 11 de plus que l’AS Roma, 13 de plus que la Juventus et 23 de plus que l’Inter Milan.

Malgré les mauvais résultats obtenus en Ligue des champions, avec zéro point sur six possibles, l’AC Milan a battu la toujours difficile Atalanta avec des buts de Calabre, Tonali et Rafael Leao.. Il a souffert pour clôturer la victoire avec des buts de Zapata et Pasalic dans les phases finales, mais la victoire a gardé la distance avec l’Inter et la Roma, qui ont également remporté leurs matchs respectifs.

L’attente éternelle du Scudetto

L’AC Milan a commencé la saison avec un objectif clair : conquérir la Serie A pour la première fois depuis plus d’une décennie.. La saison dernière, il était en lice pour le titre, mais il s’est dégonflé dans la dernière ligne droite de la saison et le Scudetto s’est retrouvé de l’autre côté de Milan. La dernière fois rossoneri a remporté le trophée était dans la saison 2010/11.

En tant que troisième club le plus titré de tout le football italien et deuxième de la Ligue des champions, les Italiens cherchent à se consolider à nouveau en Italie et à conquérir le titre de l’équipe la plus régulière.. Pour cela, les joueurs aiment Tomori, Tonali, Maignan ou Bakayoko. Encore une fois Brahim Díaz, prêté par le Real Madrid pour deux autres saisons.