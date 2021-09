Le rythme de Williams plaît à Capito plus que des points

in

Alors que Jost Capito est heureux que Williams marque des points, c’est le rythme soutenu de l’équipe qui le rend plus heureux.

Ce qui avait été une saison assez moyenne pour l’équipe britannique il y a quelques tours s’est transformé en une excellente saison, avec désormais la 8e place du championnat des constructeurs avec 22 points à leur actif.

Une bonne fortune a certes joué un rôle dans cela, avec de fortes pluies annulant le Grand Prix de Belgique et assurant Georges Russel a terminé dans sa position qualificative de P2 sans avoir à courir, et la collision de Max Verstappen et Lewis Hamilton à Monza a placé le Britannique dans le top 10.

Cela dit, Russell et Nicholas Latifi ont souvent été proches des équipes du milieu de terrain inférieur au mérite et cela fait particulièrement plaisir à Capito.

“Je pense que les points sont bons à avoir”, a déclaré le patron de l’équipe Motorsport.com.

« Mais ce qui est vraiment bien à voir, c’est que nous pouvons courir avec les Alpine et les Aston Martin. C’est vraiment bon à voir. On n’aurait jamais pensé ça en début de saison.

“Et aussi, je pense que les progrès que nous avons faits du vendredi au samedi jusqu’à la course étaient vraiment impressionnants. Et c’est le principal.

« C’est bien d’avoir des points. Mais nous avions besoin d’un peu de chance, que deux gars à l’avant se sont écrasés. Sans cela, nous n’aurions pas eu de points.

Pas comme nous l’aurions espéré que la course se termine mais toujours de quoi être fier ! Malheureusement, le timing malchanceux avec la voiture de sécurité nous a fait perdre notre position sur la piste et finalement nous a enlevé une position finale à presque certains points ! C’est comme ça que la course se passe parfois ! (1/2) pic.twitter.com/KZWhbdGVsd – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 12 septembre 2021

Russell a la grande majorité des points de l’équipe cette année, mais Latifi était en fait le pilote de tête des deux au Grand Prix d’Italie avant que le timing de la voiture de sécurité ne lui fasse perdre la commande.

Capito est très impressionné par la performance du Canadien et espère qu’un peu de chance viendra plus tard cette année.

« Bien sûr, George a eu de la chance avec la Safety Car. Et Nicky n’a pas eu de chance”, a-t-il ajouté.

« Nicky a fait une belle course. Et il est arrivé juste avant la voiture de sécurité, donc il n’a pas eu de chance car il devançait George et pouvait garder cette position.

« Il est vraiment fort, il va de mieux en mieux. Je pense que maintenant nous devons pousser pour qu’il garde vraiment la confiance, car il a eu de très bons week-ends mais a eu pas mal de malchance par rapport à George.

“J’espère qu’un jour il aura la chance de son côté.”