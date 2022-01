Le rythme des dépenses d’investissement des États est soutenu jusqu’en novembre ; pourrait ralentir au T4

Ces 18 États ont signalé une augmentation de 30 % en glissement annuel de leurs recettes fiscales combinées à Rs 10,69 lakh crore (contre un taux requis de 26% par tous les États pour atteindre leur objectif de recettes fiscales de Rs 22,85 lakh crore au cours de l’exercice 22).

L’amélioration des revenus et la volonté de relancer l’économie ont aidé les gouvernements des États à accélérer leurs dépenses en capital. Les données recueillies par FE de 18 États ont montré que ces États ont signalé un investissement combiné de Rs 2,1 lakh crore en avril-novembre de FY22, en hausse de 66% sur l’année, contre une baisse de 34% observée au cours de la période correspondante de FY21.

Les investissements combinés de tous les États doivent augmenter de 44% sur un an pour atteindre leur objectif d’investissements combinés de Rs 7,23 lakh crore pour l’exercice 22.

Classiquement, les dépenses d’investissement des États sont augmentées vers la fin d’un exercice. Mais cette fois-ci, la troisième vague de Covid pourrait entraîner un ralentissement des investissements au dernier trimestre de l’année.

Le capex combiné des États s’élevait à Rs 5,02 lakh crore au cours de l’exercice 21, soit 22% de moins que Rs 6,46 lakh crore envisagé (estimation budgétaire), car Covid-19 a nui aux revenus.

Capex par ces États – Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka, Gujarat, Rajasthan, Odisha, Kerala, Bihar, Bengale occidental, Haryana, Chattisgarh, Jharkhand, Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh et Tripura – en avril-novembre de l’exercice 22 était de 10 % plus élevé que la période correspondante de l’exercice 20 pré-pandémique.

Pour augmenter les dépenses d’investissement par les États, le Centre a préchargé l’intégralité de la composante de prêt dos à dos de Rs 1,59 lakh crore aux États au lieu du déficit de déblocage de la compensation de la TPS au cours de l’exercice en cours. Il a également débloqué une tranche supplémentaire de dévolution fiscale centrale aux États en novembre (47 541 crore de Rs) car les effets néfastes de Covid doivent encore être complètement compensés.

L’amélioration des flux de revenus a incité les États à réduire leurs emprunts. Les emprunts de ces États ont diminué de 4% sur un an pour atteindre environ Rs 3,1 lakh crore au cours de la période avril-novembre 2021, contre une augmentation de 35% observée au cours de la période touchée par Covid il y a un an. L’espace d’emprunt supplémentaire accordé aux États pour combler l’écart de revenus a poussé le déficit budgétaire brut agrégé des États à un sommet en 17 ans de 4,2 % du PIB et la dette à un sommet en 15 ans de 31,1 % au cours de l’exercice 21.

Parmi les États examinés, les dépenses d’investissement de l’Uttar Pradesh s’élevaient à 33 457 crores de roupies en avril-novembre de l’exercice 22, soit une augmentation de 267 % en un an. Les dépenses d’investissement du Madhya Pradesh s’élevaient à 23 731 crores de roupies (en hausse de 69 %), celles du Tamil Nadu à 20 577 crores de Rs (59 %) et celles du Karnataka à 17 883 crores de Rs (10 %).

Les 18 États ont vu leurs dépenses de recettes augmenter de 13% sur un an en avril-novembre de l’exercice 22, inférieur au taux de croissance budgété de 20% par tous les États par rapport aux chiffres réels de l’exercice 21. Grâce à un rythme plus lent des dépenses de recettes, les dépenses totales de ces États ont augmenté de 17% sur un an en avril-novembre 2021, contre un taux budgété de 24% d’augmentation par tous les États au cours de l’exercice 22 par rapport aux chiffres réels de l’exercice 21.

Le Centre a demandé à tous les États d’entreprendre au moins un crore de Rs 1,1 lakh combiné de plus en FY22 que Rs 4,6 lakh crore réalisé au cours de l’année pré-pandémique de FY20. Les États sont autorisés à emprunter net de 4 % du GSDP au cours de l’exercice 22, dont 50 points de base sont liés à la réalisation d’objectifs de dépenses d’investissement supplémentaires.

Outre les États, le Centre a également engagé des CPSE pour augmenter les investissements publics, ce qui est essentiel à une relance de la croissance économique axée sur les investissements. Selon les premières estimations avancées publiées vendredi par l’Office national des statistiques (NSO), la formation brute de capital fixe (FBCF) devrait augmenter de 14,9% au cours de l’EX22 par rapport à l’EX21 et de 2,6% de plus que l’année pré-pandémique de l’EX20.

Les dépenses en capital des grandes entités du secteur public central – sociétés et entreprises – ont augmenté d’environ 19% en glissement annuel pour atteindre 3,1 lakh crore au cours des huit premiers mois de l’exercice en cours, ont déclaré des sources officielles à FE. Cependant, les dépenses d’investissement du Centre sont à la traîne. Les dépenses d’investissement du Centre en avril-novembre de l’AF22 se sont élevées à Rs 2,74 lakh crore, soit une augmentation annuelle de 14% par rapport au taux requis de 30% pour atteindre l’objectif de l’AF22.

