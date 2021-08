“Le rythme était élevé mais il fallait y arriver oui ou oui”

15/08/2021 à 12:42 CEST

Adrià Léon

Le championnat Moto3 a deux noms propres: Pedro Acosta et Sergio García Dols. La semaine dernière, ils ont tous les deux brillé, cette fois surtout Sergio. Le jeune pilote de Burriana est arrivé de demi-gril pour contacter les favoris et était parfaitement positionné dans les derniers tours pour pouvoir attaquer sans fissures au moment clé.

“Très belle course pour moi. C’était difficile pour moi au début car le rythme de la course était très élevé, mais nous avons réussi à y arriver, ce qui était l’important”a commenté Sergio dans le parc fermé. “Au final il est tombé de notre côté et c’est ce qui est important pour le championnat” Il a dit se référant au combat avec Deniz Oncu, qui a eu lieu par coïncidence dans le même virage 9 où il y a exactement sept jours, il a perdu toutes ses chances de victoire.

Derrière l’Espagnol, Deniz Oncu a franchi à seulement 27 millièmes. Le Turc, qui a reçu la visite de son ami Toprak Razgatioglu, a réalisé une course pratiquement parfaite, mais n’a pas pu finir de la décorer de victoire. “Nous avons fait un travail encore meilleur que la semaine dernière, donc je tiens à remercier mon équipe. Nous voulions gagner, mais la deuxième place a le goût de l’or pour nous.” ajoute Deniz sincèrement, qui a déjà décroché la pole la semaine dernière. “Ce matin, nous avons découvert que nous avions un bon rythme pour la course et tout s’est bien passé.”

Le podium a été fermé par Dennis Foggia, la seule Honda “vivante” dans la lutte pour la course – et aussi pour le championnat. “La course a été difficile, car c’est un circuit très KTM. Je suis très content pour moi, pour la famille et pour l’équipe.” Le pilote Léopard était caché à la sixième place tout au long de la course mais a su surprendre ses rivaux dans les deux derniers tours. “Ce sont de bons points pour le championnat car nous sommes toujours dans le Top 4 et un peu plus proches de Fenati. De plus, nous nous sommes améliorés par rapport au GP de Styrie et à l’année dernière, nous repartons donc d’ici avec un bilan positif”, l’Italien a fermé.