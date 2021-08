Le rythme qualitatif de Ferrari a été «légèrement compromis»

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a révélé que l’équipe a surmonté ses problèmes d’usure des pneus, même si cela s’est fait au prix d’un léger abandon du rythme des qualifications.

La nette progression de la Scuderia par rapport à une misérable campagne 2020 était menacée par un problème en développement dans lequel le SF21 rongerait vraiment ses pneus et obligerait Charles Leclerc et Carlos Sainz à adopter une approche plus conservatrice les jours de course.

Mais, contrairement aux saisons passées où ce problème particulier a pu persister pour Ferrari, ils ont réussi à résoudre le problème assez rapidement – ​​bien que cela ait signifié un temps au tour le samedi après-midi.

« Je pense que nous avons peut-être légèrement compromis [qualifying pace] mais pas beaucoup », a déclaré Binotto, cité par le site officiel de la Formule 1.

« Je pense que c’est aussi aux pilotes de s’adapter à un type de réglages différent, ce qu’ils font. Je pense que c’est nous-mêmes qui apprenons un autre type d’équilibre à utiliser.

« Mais je pense que c’est aussi vraiment la préparation de la course, qui a été très importante pour Silverstone.

« Mais c’est une courbe d’apprentissage, celle-là aussi, et c’est évidemment un élément clé lorsque vous avez l’usure des pneus avant. Cela ne signifie pas que dans tous les circuits, vous devez revoir la façon dont vous abordez votre configuration.

Et c’est surtout l’usure des pneus avant qui devait être traitée par Ferrari afin d’éviter de tomber dans un marasme qu’ils ne connaissent que trop bien ces dernières années.

“Ce qui s’est passé en France, nous avons eu une usure très élevée des pneus à l’avant gauche, du grainage puis beaucoup d’usure”, a expliqué Binotto.

“Nous avons essayé de revenir à Maranello pour essayer d’aborder, en termes de devoirs, l’exercice de” avons-nous un problème sur notre voiture, en termes de concept “, ce qui a pour conséquence de la ramener à l’usure des pneus.

« Parce que si on regarde non seulement la France mais toutes les courses passées juste avant la France, en moyenne, par rapport à l’ensemble de la grille, nous étions ceux qui portaient le plus à l’avant.

« Donc ce n’était pas un seul problème en France, mais la plupart des courses nous portaient beaucoup sur le front.

« Je pense que ce que nous avons découvert, c’est qu’au final, c’est très simple. Si vous portez, c’est parce que vous glissez, aussi simple que cela.

«Et si vous glissez, il y a des raisons pour lesquelles vous pouvez glisser, et ces raisons, cela peut être une simple configuration. Vous pouvez perfectionner l’arrière de la voiture au freinage, avoir une bonne stabilité arrière mais une voiture sous-vireuse.

“Mais nous avons modifié nos réglages dans les courses suivantes, essayé d’avoir plus d’équilibre en termes, permettez-moi de dire, de sous-virer à survirer, avons essayé de moins glisser sur les avants et de gérer les pneus à cet égard, et je pense que quelles que soient les étapes nous avons fait dans cette direction se sont avérés être la bonne direction pour faire face à l’usure des pneus.

“Et en fait, en Autriche et certainement au Royaume-Uni et suite à la situation en Hongrie, nous avons montré que nous avons pu, lors des dernières courses, avoir une amélioration en termes d’usure des pneus avant. , et aujourd’hui elle ne semble plus aussi critique qu’elle l’a été en France.