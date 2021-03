Le rythme relatif de Williams était en fait assez fort

George Russell était satisfait de sa performance au Grand Prix de Bahreïn, mais a déclaré que l’équipe devait «réévaluer» avant la «très différente» Imola.

Le champion de Formule 2 2018 a terminé la course en 14e position, devant son coéquipier et à seulement 1,859 seconde d’Esteban Ocon, 13e.

Williams semble certainement avoir pris une longueur d’avance sur Haas dans l’ordre de passage, mais devra encore progresser pour devenir un joueur plus sérieux dans la bataille pour les points.

Réfléchissant à sa première sortie en 2021, Russell a déclaré que le rythme relatif de l’équipe était «en fait assez fort», tout en reconnaissant également que le premier relais était «délicat».

«Je pense que c’était une course assez bien exécutée pour être honnête», a déclaré Russell après la course. «Je pense que nous avons résisté un tour de trop au relais intermédiaire – c’est à ce moment-là que j’ai eu cette petite bataille avec Kimi – vous savez ce que c’est quand il est sur des pneus plus frais et nous avons perdu trois ou quatre secondes à cause de cela, ce qui était un peu malheureux, mais cela n’aurait pas changé notre résultat.

«Et je pense que compte tenu du rythme de la voiture, compte tenu des conditions, je pense que ce fut un week-end très bien exécuté et que c’était probablement le maximum auquel on pouvait s’attendre. Comme je l’ai dit, ce sera un peu une saison de yo-yo, et je pense que c’est probablement le pire des cas, alors les doigts se croisent, ça va mieux à partir d’ici.

«C’était agréable de courir. J’ai eu une bonne petite bagarre au début, j’ai fait quelques places, j’ai perdu quelques places – j’ai oublié à quel point c’était difficile dans cette bataille avec toutes les voitures qui vous entouraient! Mais je pensais que c’était une course très bien exécutée.

«Le premier relais a été difficile, mais je pense que les deuxième et troisième relais ont été aussi bons que possible et notre rythme relatif était en fait assez solide. C’est donc là que nous en étions ce week-end et nous devons réévaluer à Imola.

La F1 se rend à Imola pour la deuxième course de la saison le 18 avril, une piste qui, selon Russell, est «très différente» du circuit international de Bahreïn où les tests de pré-saison et le Grand Prix d’ouverture ont eu lieu.

« Imola est la prochaine course et c’est très différent de Bahreïn, donc vous allez de deux extrémités du spectre », a-t-il ajouté.

«Bahreïn a beaucoup de virages à faible vitesse, très exposés, généralement très venteux. Imola, c’est beaucoup de virages à grande vitesse, l’angle de ces virages est moindre – plus de virages à 90 degrés par opposition aux virages à 180 degrés comme nous le voyons ici – et il est très fermé avec tous les arbres et les bâtiments autour.

«Nous allons donc vraiment entre deux extrêmes. Je ne dis pas nécessairement qu’Imola est au sommet, mais c’est dans la moitié supérieure, disons.