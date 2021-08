Le S&P 500 et le Dow Jones clôturent à des niveaux records ; Le Nasdaq est légèrement inférieur ⋆ .

Les actions ont récupéré leurs pertes antérieures lundi pour atteindre de justesse de nouveaux niveaux records alors que les investisseurs regardaient au-delà des préoccupations géopolitiques et de croissance.

Le S&P 500 est devenu légèrement positif dans les dernières heures de négociation, enregistrant un record intrajournalier. Le Dow Jones est également devenu légèrement positif, tandis que le Nasdaq est resté en baisse. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans est repassé en dessous de 1,3%. Les contrats à terme sur le pétrole brut intermédiaire de l’ouest du Texas aux États-Unis ont chuté de plus de 1% pour s’échanger autour de 67 $ le baril.

Les baisses précédentes – avec une baisse du Dow jusqu’à 284 points au plus bas de la session – sont survenues alors que le rythme de la croissance économique mondiale et les risques pour les perspectives ont augmenté, avec de nouvelles données économiques en provenance de Chine décevantes sur plusieurs fronts. Les ventes au détail et la production industrielle ont chacune ralenti plus que prévu dans la deuxième économie mondiale en juillet, suggérant une décélération de la croissance plus marquée au second semestre alors que le pays tente de contenir les retombées de la dernière résurgence des cas de coronavirus.

Ailleurs, les troubles en Afghanistan ont encore pesé sur les marchés mondiaux, avec un chaos signalé à l’aéroport de Kaboul alors que des civils tentaient de fuir le pays rapidement rattrapé par les talibans.

Les inquiétudes persistantes concernant la variante Delta ont également été en jeu pour les investisseurs, compensées seulement en partie par l’optimisme quant à ce qui a été à ce jour une saison de bénéfices d’entreprise exceptionnellement forte. Cette semaine, une poignée de composants supplémentaires de l’indice S&P 500 publieront des résultats trimestriels, avec des noms de vente au détail comme Walmart (WMT), Target (TGT) et Home Depot (HD) qui devraient être parmi les plus surveillés.

“Je pense qu’il sera très important d’entendre les entreprises de vente au détail américaines pour voir non seulement si cette augmentation de la variante Delta a un impact sur le comportement des consommateurs, mais aussi sur leurs projections pour le reste de l’année, étant donné que nous ‘ re dans la saison des dépenses de retour à l’école », a déclaré à Yahoo Finance Margaret Reid, gestionnaire de portefeuille principale chez Union Bank. “Et nous aurons également des ventes au détail en juillet… donc beaucoup de points de données supplémentaires dans la semaine à venir avec des liens avec la variante Delta.”

L’histoire continue

Vendredi après-midi, 91% des sociétés du S&P 500 avaient publié des résultats du deuxième trimestre, et 87% d’entre elles avaient dépassé les estimations du consensus sur les bénéfices par action, selon FactSet. Le taux de croissance global attendu des bénéfices du S&P 500 s’élève à 89,3 %, ce qui serait l’augmentation la plus rapide depuis le quatrième trimestre 2009.

Selon de nombreux experts, le solide rebond des bénéfices des entreprises a été et continuera probablement d’alimenter le marché à l’avenir, contribuant à contrebalancer les inquiétudes concernant une inévitable décélération de la croissance à mesure que la reprise mûrit.

“Dans une saison des résultats avec de nombreuses surprises – y compris la fréquence la plus élevée d’EPS [earnings per share] bat dans nos 22 ans d’historique de données – l’un des plus notables a été l’augmentation de l’activité de rachat d’entreprises », a écrit lundi David Kostin, stratège en chef des actions américaines pour Goldman Sachs. “La forte demande d’actions des entreprises est l’une des raisons pour lesquelles nous prévoyons un retour de 5% à notre objectif de fin d’année S&P 500 de 4700.”

–

16h10 HE : le S&P 500 et le Dow Jones clôturent à des niveaux record ; Le Nasdaq est en légère baisse

Voici les principaux mouvements sur les marchés à 16 h 10 HE :

S&P 500 (^GSPC): +11,71 (+0,26 %) à 4 479,71

Dow (^DJI): +110,02 (+0,31%) à 35 625,40

Nasdaq (^IXIC): -29,13 (-0,20 %) à 14 793,76

Brut (CL=F): -0,99 $ (-1,45%) à 67,45 $ le baril

Or (CG=F): +11,20 $ (+0,63 %) à 1 789,40 $ l’once

Trésorerie à 10 ans (^TNX): -4 bps pour un rendement de 1,2570%

–

12 h 12 HE : trois facteurs sous-jacents à la dernière hausse des actions cycliques : stratège

Au cours du mois dernier, les secteurs de la finance, des matériaux et de la santé ont surperformé le S&P 500, car les actions cycliques dont les bénéfices sont liés à la reprise économique ont enregistré une autre offre plus élevée malgré les inquiétudes persistantes concernant la variante Delta.

Selon un stratège, trois facteurs clés sont à l’origine de la dernière rotation.

“Les données américaines sont assez solides malgré une partie du risque Delta”, a déclaré à Yahoo Finance Stuart Kaiser, responsable des dérivés actions chez UBS. «Nous avons obtenu grâce aux gains. En règle générale, pendant les bénéfices, les technologies à grande capitalisation fonctionnent très bien et les actions de meilleure qualité font un peu mieux car elles affichent des résultats très solides. Je pense donc que les bénéfices ont aidé les gens à avoir la confiance nécessaire pour entrer dans ces valeurs cycliques de moindre qualité. »

“Et puis la troisième partie serait du côté des taux, il semble que les rendements aient un peu touché le fond et commencé à augmenter légèrement, et cela a tendance à être généralement positif pour les valeurs cycliques”, a-t-il ajouté. “Je pense qu’une combinaison de ces trois choses ainsi que de nombreuses personnes ont cité des données en provenance du Royaume-Uni montrant que la variante Delta n’a pas complètement perturbé leur économie … alors peut-être que cela réduit également le risque de queue.”

–

10 h 12 HE: l’activité manufacturière de l’État de New York a diminué plus que prévu en août

L’indice d’activité manufacturière de l’Empire State, étroitement surveillé par la Réserve fédérale de New York, a reculé plus que prévu en août, signalant une forte décélération du secteur de la production de biens après la hausse record de juillet.

L’indice Empire State a chuté à 18,3 en août contre 43,0 un mois plus tôt, selon le nouveau rapport lundi matin. Les économistes du consensus recherchaient une impression de 28,5, selon les données de Bloomberg. Les valeurs supérieures à 0 indiquent une expansion dans un secteur.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont continué d’être une source majeure de pression sur le secteur manufacturier, à la fois dans l’État et à l’échelle nationale. Cependant, les indices qui suivent les nouvelles commandes et livraisons futures ont chacun augmenté au cours du mois, tout comme les évaluations des entreprises manufacturières sur les perspectives à six mois.

–

9 h 30 HE : les actions ouvrent en baisse

Voici où les marchés se négociaient lundi matin :

S&P 500 (^GSPC): -13,48 (-0,3%) à 4 454,52

Dow (^DJI): -117,44 (-0,33 %) à 35 397,94

Nasdaq (^IXIC): -48,87 (-0,33 %) à 14 774,03

Brut (CL=F): -1,99 $ (-2,91 %) à 66,45 $ le baril

Or (CG=F): +5,30 $ (+0,3%) à 1 783,50 $ l’once

Trésorerie à 10 ans (^TNX): -4,7 bps pour un rendement de 1,25%

–

8 h 33 HE: les actions de Tesla chutent après que les régulateurs américains ouvrent une enquête formelle sur les crashs du pilote automatique

Les actions de Tesla (TSLA) ont baissé de plus de 1,5% lundi après que les régulateurs américains ont déclaré avoir ouvert une enquête de sécurité formelle sur le système de pilote automatique de Tesla à la suite d’une série d’accidents.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré avoir identifié 11 accidents depuis janvier 2018 au cours desquels des modèles Tesla ont heurté des véhicules impliqués dans des scènes de premiers intervenants. En conséquence, l’agence a déclaré avoir ouvert une enquête évaluant le pilote automatique des véhicules Tesla fabriqués entre 2014 et 2021.

–

7 h 44 HE lundi: les contrats à terme sur actions pointent vers une ouverture plus basse

Voici où les marchés se négociaient lundi matin :

Contrats à terme S&P 500 (ES=F): -13,00 points (-0,29%) à 4 449,50

Contrats à terme sur Dow (YM=F):-103,00 points (-0,29%) à 35 317,00

Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -44,00 points (-0,29%) à 15 081,75

Brut (CL=F): -1,22 $ (-1,78%) à 67,22 $ le baril

Or (CG=F): -5,20 $ (-0,29%) à 1 773,00 $ l’once

Trésorerie à 10 ans (^TNX): -1,7 bps pour un rendement de 1,28%

Des gens passent devant la Bourse de New York (NYSE) à Wall Street le 17 février 2021 à New York. (Photo par Angela Weiss / .) (Photo par ANGELA WEISS/. via .)

–

Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter : @emily_mcck

Lire la suite d’Emily :

Lisez les dernières actualités financières et commerciales de Yahoo Finance

Suivez Yahoo Finance sur Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, Youtube, et reddit