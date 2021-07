Le S Pen Pro compatible avec le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait être lancé avec Bluetooth

Des détails ont finalement été divulgués sur un nouveau stylet Samsung plus avancé, le S Pen Pro, qui pourrait être compatible avec l’écran du Samsung Galaxy Z Fold 3, qui devrait être lancé chez Samsung Unpacked le 11 août.

Le S Pen Pro n’est pas un secret – Samsung lui-même a révélé le stylet, suggérant qu’il serait lancé avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. Bien que ce téléphone premium n’ait pas été lancé avec le S Pen Pro, nous n’en avions entendu parler qu’au début du mois de juillet, lorsqu’une rumeur l’a lié au Z Fold 3.

Mais les nouvelles informations, tweetées par le leaker Chun (@chunvn8888), incluent des informations cruciales qui sont importantes si elles sont vraies : contrairement au S Pen analogique « muet » lancé avec le S21 Ultra, le S Pen Pro pourrait intégrer une fonctionnalité Bluetooth comme celle-ci dans les S Pen fournis avec le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Vraisemblablement, cela signifie des commandes gestuelles et des fonctionnalités à distance.

S Pen Pro : pointe de 0,7 mm4096 points de pressionPeut être utilisé avec Z Fold3 sans endommager l’écranSe recharge via USB CAs’attache magnétiquement avec quelques étuis à l’arrière des téléphonesPrix environ 70 dollars au Royaume-Uni ? https://t.co/qed83EZ936 pic.twitter.com/IKLzXqA0KZ27 juillet 2021

Voir plus

Selon le tweet de Chun, le S Pen Pro aura la même pointe de 0,7 mm et 4 096 points de pression que le stylet S Pen du S21 Ultra, mais il sera également utilisable sur l’écran pliable du Z Fold 3, se chargera manuellement via USB-C et se connectera magnétiquement à l’arrière de certains étuis de téléphone. Vraisemblablement, cela ne signifiera pas également une charge sans fil semblable à la façon dont le S Pen se charge lorsqu’il est clipsé sur la tablette Tab S7, mais nous pouvons l’espérer.

Son prix sera également « d’environ 70 dollars au Royaume-Uni », ce qui pourrait signifier 70 $ (environ 50 £) ou 70 £ (environ 97 $). Dans tous les cas, cela coûtera plus cher que le prix standard de 39,99 $ / 34 £ (environ 50 $ AU) du S Pen standard.

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Analyse : le S Pen Pro pourrait-il compenser l’annulation du Note 21 ?

Alors que nous avions entendu dire que le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait lancé avec la prise en charge du stylet S Pen, suggérant que Samsung positionnait le pliable comme une sorte de remplacement pour le Samsung Galaxy Note 21, un dirigeant de l’entreprise a récemment confirmé que le Z Fold 3 avait officiellement remplacé le téléphone avec stylet, au moins pour la gamme 2021.

Cela n’a peut-être pas réconforté les fans de Note, qui n’ont probablement pas hâte de payer potentiellement le double du prix de lancement d’un Note 20 Plus pour obtenir la fonctionnalité de stylet dans un Z Fold 3 pliable – pas pour un appareil qui n’aura probablement pas de S Fente pour stylo, et surtout pour avoir un stylet « muet » comme celui fourni avec le S21 Ultra.

Mais un S Pen Pro pourrait adoucir quelque peu cette affaire. Lorsque Samsung l’a présenté plus tôt cette année, le stylet Pro semblait plus grand et plus facile à manipuler, avec ce qui pourrait être plusieurs boutons dessus. Combiné avec les avantages divulgués, comme le Bluetooth et la fixation magnétique aux étuis de téléphone, le S Pen Pro pourrait rendre le Z Fold 3 un peu plus agréable au goût des fans de Note soucieux de la productivité – et peut-être utiliser le vaste écran du pliable comme un S Pen la toile pourrait aussi la rendre plus attrayante.