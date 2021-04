Le S21 Ultra prend de meilleures photos que le OnePlus 9 Pro

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le OnePlus 9 Pro a été lancé avec de grandes ambitions en matière de caméra. Portant sur son dos la preuve de son nouveau partenariat avec Hasselblad, le produit phare semblait enfin prêt à s’attaquer à Samsung.

Pour comprendre à quel point OnePlus a amélioré ses informations d’identification d’imagerie, nous avons opposé le OnePlus 9 Pro au Samsung Galaxy S21 Ultra. Bien que nous arrivions à notre propre conclusion dans cet article, nous voulions connaître votre opinion. Lequel des deux téléphones prend les meilleures photos? Voici ce que vous nous avez dit.

Quel téléphone prend les meilleures photos: OnePlus 9 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra?

Résultats

Le fait de renverser le produit phare de Samsung allait toujours être une tâche difficile pour le OnePlus, et les lecteurs semblent le penser aussi. Sur les ~ 1000 votes comptabilisés, seuls 36,1% des lecteurs pensaient que le OnePlus 9 Pro avait pris les meilleures photos.

C’est sans doute vrai pour le tireur principal 48MP du OnePlus 9 Pro, qui offre d’excellentes performances HDR et de précision des couleurs. Mais les autres capteurs sont peu importants dans la pratique.

C’est probablement pourquoi un peu moins de 64% des lecteurs estiment que le Samsung Galaxy S21 Ultra prend les meilleures photos, bien qu’à un prix nettement plus élevé. Ces frais permettent aux acheteurs d’obtenir des performances plus cohérentes sur tous les objectifs, bien que la sursaturation reste un problème récurrent.

Cependant, les fusillades à la caméra génèrent souvent des opinions plus nuancées que les réponses en un mot. Malgré les votes suggérant le contraire, les commentaires semblent plus partiaux pour les clichés du OnePlus 9 Pro. Lisez quelques-unes des meilleures opinions ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

Wongwatt: Tout cela montre que la caméra S21 Ultra n’a rien de spécial malgré toutes les critiques élogieuses de la presse grand public. Si OP avait mis un périscope là-dessus, ils auraient peut-être contesté le sommet, car ils ont un téléphone légèrement hors de prix et banal. Tous les gens là-haut qui préfèrent le Samsung ont évidemment un faible pour le jaune parce que la couleur est très différente, en particulier sur tout ce qui est vert. Je dois dire que je préfère personnellement la plupart des prises de vue OnePlus 9 Pro, mais une grande partie d’entre elles sont presque à égalité les unes avec les autres avec juste des différences de couleur. Les caméras Apple qui ont donné à tout une teinte jaune, on dirait que Samsung les copie.Légende Luna: Très impressionnant à quel point non seulement le OnePlus 9 Pro se débrouille-t-il, mais à mon avis, il gagne tout sauf pour les prises de vue en mode nuit.Joe Black: C’est assez simple pour moi. Pas jaune = gagnant.

C’est tout pour notre OnePlus 9 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra en tête-à-tête. Merci à vous pour vos votes et commentaires. Si vous avez des commentaires supplémentaires sur les résultats du sondage ou les performances de l’appareil photo de l’un ou l’autre des téléphones, assurez-vous de les déposer ci-dessous.