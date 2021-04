Le Sabadell, pour empêcher la réaction de Leganés

04/04/2021 à 08:00 CEST

Duel compliqué à Butarque pour un Sabadell qui arrive avec la bonne humeur après l’importante victoire à Anxo Carro et le nul contre Gérone (2-2). Deux résultats qui, pour le moment, ne sont pas utiles pour sortir de la zone de relégation mais qui représentent un autre pas vers l’objectif de permanence.

Devant lui, il aura un rival blessé qui rentre chez lui après deux visites dans lesquelles il a ajouté un point sur six possibles contre des équipes avec lesquelles il a dû se battre, a priori, pour une promotion directe comme Almería et Majorque. Deux revers, le plus dur récolté aux Baléares dans la mesure où après cela les deux premières positions sont désormais à dix points, ils ont également signifié que l’équipe voit comment d’autres rivaux l’abordent dans la lutte pour accéder aux positions promotionnelles.

De cette manière, une victoire contre Sabadell semble indispensable pour retrouver les bons sentiments, en général et aussi en tant qu’hôte. Et c’est que les Leganenses enchaînent également deux matchs sans gagner à domicile, ce qui ne s’était pas encore produit tout au long du parcours.

S’imposer ne sera pas facile si vous faites attention aux quelques précédents entre les deux. Trois ont été à ce jour et le plus récent, au premier tour, s’est terminé par une victoire 1-0 du côté catalan avec un but de Stoichkov. Les deux autres se terminent par une victoire madrilène et un match nul.

En ce qui concerne cette nomination, l’entraîneur Asier Garitano verra Sergi Palencia licencié en raison d’une sanction en plus de l’absence du blessé. Javier Aviles, Ignasi Miquel et Dani lasure. Au lieu de cela, il récupère Ruben Perez, à Jonathan Silva déjà Rodrigo Tarin.

Por su parte el Sabadell busca repetir la victoria lograda hace una semana en Lugo y mejorar unas cifras que muestran claramente un mayor rendimiento lejos de su campo ya que han sumado 18 puntos por solo 14 en su campo y han logrado cinco victorias fuera por solo dos à la maison.

Curieusement, l’une de ces victoires a été contre Leganés, sans aucun doute l’équipe qui a eu les meilleures chances à Nova Creu Alta. Ce jour-là, ils ont frappé le bâton trois fois en première mi-temps et le gardien de but Mackay près de Stoichkov, auteur du but gagnant, étaient les sauveurs.

Des mois plus tard, les deux joueurs restent la base où Sabadell se bat pour la permanence, maintenant située à un point. Mackay Il est le gardien de but qui s’arrête le plus dans la catégorie et Stoichkov Avec huit buts, les deux derniers réalisés mercredi dernier contre Gérone, il fait partie des 10 meilleurs buteurs.

L’entraîneur Antonio Hidalgo récupère le côté gaucher Pierre Cornud après avoir purgé une sanction contre Gérone. Les attaquants sont encore bas Alvaro Vazquez et Juan Hernandez, à la fois avec une gêne aux ischio-jambiers et le milieu de terrain Ange martinez pour les problèmes de genou. En plus du retour de Pierre sur le côté, le milieu de terrain Grottes d’Adri Je pourrais aussi revenir à onze comme le central Grego Sierra.

Sabadell a ajouté une victoire et deux nuls au cours des trois derniers jours et à l’extérieur, ils ont perdu par le minimum contre l’Espanyol et Majorque 1-0, les deux autres équipes, qui, avec Leganés, sont tombées de Primera la saison dernière.

Alignements probables:

Leganés: Risque; Palencia, Bustinza, Omeruo, Javi Hernández, Pardo, Perea; Arnáiz, Eraso, Róber Ibáñez; et Miguel de la Fuente.

Sabadell: Mackay; Óscar Rubio, Juan Ibiza, Grego Sierra; Víctor ou Heber Pena, Undabarrena, Boniquet, Adri Cuevas, Pierre; Stoichkov, Edgar.

Arbitre: Rafael Sánchez López (Comité de Murcie).

Stade: Butarque.

Heures: 18h15.