Le sabotage des infrastructures de Trump a été un échec au Sénat

L’ancien président Donald Trump a publié samedi une déclaration menaçant de refuser son approbation à tout républicain qui soutient le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars. Quelques heures plus tard, 18 sénateurs républicains ont voté pour faire avancer le paquet infrastructure de toute façon.

C’était juste un vote de procédure (le Sénat n’a pas encore voté sur l’adoption du projet de loi, lundi après-midi). Mais la chaîne des événements illustre qu’au moins en ce qui concerne les infrastructures, les menaces de l’ancien président ne semblent pas avoir le poids qu’elles avaient autrefois.

Cela a été clairement affiché sur Fox News dimanche matin alors que l’un des sénateurs républicains qui a voté pour faire avancer le projet de loi sur les infrastructures, Kevin Cramer du Dakota du Nord, a participé à l’émission de Maria Bartiromo et a été fustigé pour ne pas avoir suivi la ligne.

« Trahissez-vous la base républicaine ? » Bartiromo a demandé à Cramer d’ouvrir l’interview. Il a répondu en affirmant que le projet de loi répondait à d’importantes priorités nationales.

« Il ne s’agit pas seulement d’infrastructures, il s’agit en particulier de routes et de ponts. En plus de cela, il y a les ports, les voies navigables, les chemins de fer, les aéroports, le haut débit, qui sont tous essentiels à la circulation des biens et des services dans le pays et dans le monde », a déclaré Cramer. « Nous ne pourrions pas acheminer le soja du Dakota du Nord en Corée du Sud si nous n’avions pas de ports dans le nord-ouest du Pacifique. et nous ne pourrions certainement pas acheter de pâtes à New York sans que des camions transportent le blé du champ vers les bacs, puis vers les moulins et les usines.

Bartiromo a ensuite pressé Cramer de répondre spécifiquement à la menace de Trump. Trump a déclaré samedi que “le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden sera utilisé contre le Parti républicain lors des prochaines élections en 2022 et 2024. Il me sera très difficile de soutenir quiconque est assez fou pour voter en faveur de cet accord”.

Mais Cramer, qui est candidat à sa réélection en 2024, n’a pas reculé.

“Il n’a donné aucune raison pour laquelle c’était une mauvaise affaire, à part celle de Joe Biden [bill] … Je pense qu’il a tort sur cette question », a-t-il déclaré.

Le sénateur républicain Kevin Cramer à propos de la déclaration de Trump s’opposant au projet de loi bipartite sur les infrastructures: “Il n’a donné aucune raison pour laquelle c’est une mauvaise affaire, à part celle de Joe Biden [bill] … Je pense qu’il a tort sur cette question.” pic.twitter.com/DTHBNn7dbL – Aaron Rupar (@atrupar) 8 août 2021

A noter que Cramer est connu comme un trumpiste féroce, pas comme un modéré à la Mitt Romney qui rompt parfois avec l’ancien président. Il a fait campagne en 2018 en tant que candidat le plus favorable à MAGA dans la course du Dakota du Nord, et après avoir été élu, il a fini par figurer parmi les 10 meilleurs sénateurs républicains en termes de vote fiable en phase avec Trump.

En février, Cramer a voté contre la condamnation de Trump pour avoir incité à l’insurrection du 6 janvier à la suite de son deuxième procès en destitution, puis s’est moqué des démocrates pour avoir mis en accusation l’ancien président en premier lieu, en disant : « Pourquoi les démocrates sont-ils si inquiets d’avoir [Trump] sur le bulletin de vote dans 4 ans ? »

Le sénateur Kevin Cramer (R-ND) s’entretient avec des journalistes et dit d’un ton moqueur : “Pourquoi les démocrates sont-ils si inquiets d’avoir [Trump] sur le bulletin de vote dans 4 ans ?” (C’est peut-être parce qu’il a essayé de renverser la démocratie ?) pic.twitter.com/BXD9HIgiY9 – Aaron Rupar (@atrupar) 10 février 2021

Mais la réflexion de Cramer sur Trump semble désormais avoir évolué : rassasier le chef de son parti n’est plus la seule considération politique à peser. Et il est loin d’être seul.

Parmi les autres républicains Trumpy qui ont voté pour clore le débat sur le projet de loi sur les infrastructures – une étape nécessaire vers son adoption attendue cette semaine – figurent Lindsey Graham (SC), Chuck Grassley (IA) et John Hoeven (ND). Pendant ce temps, 29 républicains ont voté contre l’approbation du projet de loi.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, qui est devenu une cible fréquente de la colère de Trump après que McConnell s’est prononcé contre ses efforts pour annuler sa défaite électorale contre Biden, a voté en faveur de la procédure du projet de loi sur les infrastructures. La semaine dernière, McConnell a qualifié la législation, qui comprend 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur cinq ans, d'”excellente chance” pour “une réussite bipartite pour le pays”.

Mais Trump, sans surprise, n’est pas intéressé par les « success stories bipartites ». L’ironie est que lorsque Trump était président, il aurait pu théoriquement être celui qui a connu une telle réussite : au cours de son administration, des promesses vides de législation sur les infrastructures ont été si souvent brandies que la «semaine des infrastructures» est devenue une accroche. Mais maintenant qu’il n’est plus en fonction, Trump exhorte les républicains à attendre encore plus longtemps.

« Que ce soit la Chambre ou le Sénat, réfléchissez-y à deux fois avant d’approuver ce terrible accord. Les républicains devraient attendre après la mi-mandat, lorsqu’ils auront toute la force dont ils auront besoin pour faire un bon accord », a déclaré Trump dans sa déclaration de samedi, sans préciser ce que « un bon accord » serait pour lui.

Les républicains du Sénat ont décidé que le bipartisme était dans leur intérêt cette fois

Alors que les infrastructures s’avèrent être un domaine où les républicains du Sénat sont prêts à rompre avec Trump, il est trop tôt pour dire s’il s’agit du début d’une tendance.

D’une part, certains des 18 sénateurs républicains qui ont voté pour clore le débat sur le projet de loi sur les infrastructures pourraient encore finir par voter contre. Au moins 10 votes républicains seront nécessaires pour l’adoption finale de la législation. Mais ces votes devraient être là, ce qui signifie que dans ce cas, les sénateurs républicains semblent avoir calculé que faire quelque chose pour leurs électeurs et démontrer que le Sénat n’est pas totalement cassé vaut le compromis de donner à Biden une victoire bipartite majeure.

Cela ne signifie pas que le programme législatif de Biden se déroulera sans heurts. McConnell, après tout, a déclaré en mai que « je me concentre à cent pour cent sur cette administration », et avec les républicains retranchés contre toute sorte de législation sur le droit de vote, on ne sait pas quels domaines législatifs, le cas échéant, pourraient être mûrs pour un accord bipartite après Infrastructure.

Il est également plus facile pour les républicains du Sénat de s’éloigner de Trump que pour les membres du GOP House. Tout en qualifiant le projet de loi sur les infrastructures de « l’une des étapes les plus importantes à ce jour prises par les républicains élus pour défier M. Trump », Luke Broadwater et Emily Cochrane du New York Times notent que des républicains comme Cramer qui ne sont pas candidats à la réélection en 2022 sont Je ne sens pas vraiment la chaleur. Mais pour les membres de la Chambre, une déclaration amère de l’ancien président pourrait entraîner de graves problèmes pour leur avenir politique.

La grande majorité des républicains sont opposés à la législation. Les républicains de la Chambre sont plus étroitement liés à M. Trump que jamais, et beaucoup continuent de soutenir ses mensonges électoraux et ses théories du complot sur l’attaque du 6 janvier au Capitole. Et à l’approche des élections de 2022, les membres de son parti auront de moins en moins de marge de manœuvre pour s’éloigner d’une figure que leur base vénère encore.

Mais qu’il s’agisse d’une aberration ou du début d’une ère où les républicains ont moins peur d’encourir la colère de Trump, il n’en reste pas moins que pour la première fois depuis de nombreuses années, un nombre important d’élus du GOP votent en faveur d’un élément majeur de une législation qui offrira à leurs électeurs quelque chose au-delà des réductions d’impôts visant de manière disproportionnée les riches. C’est quelque chose à célébrer.