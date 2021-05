Le sac à main de plusieurs millions de dollars de Billy Joe Saunders pour le combat de Canelo Alvarez révélé

Billy Joe Saunders aurait ramené à la maison une bourse de 8 millions de dollars de sa défaite contre Canelo Alvarez.

Le roi livre pour livre a arrêté son adversaire britannique – sa première défaite de sa carrière – en se cassant l’os orbitaire au huitième round, l’empêchant de sortir pour le neuvième.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Saunders n’a pas pu sortir victorieux sur la plus grande scène de toutes

En entrant dans le combat, Saunders était un champion du monde à deux poids avec une fiche de 30-0.

En tant que tel, il allait toujours commander un gros sac à main pour sa tâche déterminante pour sa carrière.

Selon Mike Coppinger, il a gagné 8 millions de dollars (5,66 millions de livres sterling) pour le combat.

Cela devrait signifier qu’il est prêt pour la vie, ce qui est une nouvelle positive compte tenu du fait que certains spéculent qu’il ne reviendra peut-être plus jamais sur le ring.

C’était un uppercut droit qui a fait des dégâts

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Saunders sera absent pendant longtemps en raison de sa blessure, et certains pensent qu’il ne se battra peut-être plus

Le combat a commencé positivement pour Canelo, qui était le plus actif du couple dès le début.

Il a confondu Saunders avec des feintes avant de marteler la maison en racontant des coups de corps.

Cependant, le Britannique a ensuite pris l’élan et semblait commencer à gagner lui-même des manches.

Sa production a augmenté et il avait de plus en plus de succès jusqu’au huitième et dernier tour.

Dans cette session, Saunders a reculé après avoir été attrapé avec un gros contre-uppercut droit, qui a causé de graves lésions oculaires, et il a juste survécu au round avant que son corner ne mette fin au combat.

Et l’entraîneur de Canelo, Eddy Reynoso, lui a souhaité bonne chance dans son rétablissement après une opération.

«Au nom de toute l’équipe qui compose l’équipe Canelo, nous vous souhaitons un prompt rétablissement et que vous poursuiviez votre merveilleuse carrière de champion. Bénédictions. »

Ce sentiment a été confirmé par Tyson Fury, qui a déclaré en exclusivité à talkSPORT qu’il rebondirait au sommet.

“Il l’a fait, il a fait un bon spectacle et il a fait de son mieux”, a déclaré Fury à talkSPORT 2. “Il s’est fait prendre avec un énorme coup de poing et c’est la boxe et ça arrive.

«Mais il n’y a pas de honte à perdre cette nuit et il a fait de son mieux, et c’est tout.

«Il sera de retour plus fort et il gagnera une autre ceinture.»