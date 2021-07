Le sac est ouvert ! Chayanne montre pourquoi il est le plus beau | PA

Un des chanteurs et les acteurs préférés d’Amérique latine ont montré pourquoi il est considéré comme le plus bel homme de 2021, car en plus d’apparaître sur la couverture d’un magazine important, Chayanne apparaît également à l’intérieur du magazine, laissant son manteau ouvert !

Cela pourrait être de loin l’un des Photos favoris des admirateurs du Portoricain qui a récemment Qui magazine a eu l’honneur de couronner comme le plus bel homme de l’année 2021.

Avoir une couverture de quelques pages à l’intérieur du magazine Chayanne Il a captivé toutes les femmes qui ont décidé d’acquérir le magazine, ainsi que la curiosité de connaître les autres noms des célébrités qui figurent sur la célèbre liste.

Bien que le portoricain C’est lui qui dirige cette liste avec une grande fierté et surtout une sécurité, mais sans aucun doute son humilité lorsqu’il se connaît avec ce titre est peut-être ce qui a le plus excité tout le monde.

Le chanteur et interprète de “Salomé“Il était dans une interview avec le magazine alors apparemment, il a révélé des choses que tout le monde ne savait pas sur lui, en fait il a partagé ce que c’était pour lui d’être sexy comme l’assure le magazine.

A lire aussi : Kim Kardashian écarte les jambes et montre sa silhouette coquette

Il y a un jour ils partageaient une photo sur leur compte Instagram où ils évoquaient l’une des réponses du chanteur et acteur, Chayanne affirme que pour qu’un homme soit considéré comme s*x et ce n’était pas tout le physique, mais aussi le fait de savoir comment conquérir une femme et surtout la traiter

Bien sûr, vous ne pouvez pas oublier les petits détails qui comptent le plus pour des millions, même si cela semble étrange comme ouvrir la portière de la voiture, un regard coquette ou simplement lui dire qu’elle est belle sont de petites choses qui pourraient facilement faire fondre n’importe qui.

Cela peut vous intéresser : c’est le film le plus regardé sur Netflix aujourd’hui. Vous devez le voir !

La meilleure chose à propos du magazine est qu’après l’avoir téléchargé depuis le site officiel, il ne serait pas surprenant que ce numéro d’août devienne l’un des plus célèbres, simplement parce qu’il apparaît sur la couverture.

Dans l’image qu’ils ont partagée, il apparaît posant debout, appuyé contre ce qui semble être un cadre de porte, vêtu d’un costume en lin, mais sans porter de chemise décolletée, c’est marron et sa veste est déboutonnée donc il laisse son abdomen en entier vue de tous, comme accessoire elle porte un long collier avec un pendentif noir et son beau et caractéristique sourire, dont la chanteuse portoricaine doit en faire tomber plus d’un amoureux.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Cette admiration ressentie par ses millions de fans féminines est due non seulement à sa musique mais aussi à son charisme et sa façon de traiter les autres, toujours aussi humble.

A lire aussi : La veste Chiquis Rivera montre tout, charmes en vue !

Depuis 1992, le chanteur est marié à l’ancienne reine de beauté Marilisa Maronese, avec qui il a deux enfants Isadora et Lorenzo Figueroa, c’est un autre point important qu’ils le considèrent avec ce titre car toute femme serait plus qu’amoureuse et ravie de avoir un mari dévoué, attentionné et adorable comme lui.

De son côté, Chayanne a partagé la photo de couverture hier, malgré le fait qu’il ne soit pas aussi actif sur ses réseaux sociaux.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Chaque fois qu’il publie un nouveau contenu, ses fans commencent immédiatement à l’aimer et publient des messages assez émouvants et certains sans explicites, surtout il a tendance à avoir des messages où ses prétendus enfants lui disent de rentrer chez lui ou d’envoyer de l’argent de la retraite, c’est l’un des mèmes les plus caractéristiques du chanteur.