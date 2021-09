Le sac que Balenciaga vend à plus de 1 500 euros, mais se souvient de celui qui est distribué en prison

Nouvelles connexes

Qu’un pourcentage de mode rime toujours avec polémique et provocation est un fait que nous avons pu vérifier il y a quelques jours grâce au tapis rouge du gala du MET à New York. Avec les images des tenues choisies par les célèbres pour l’occasion gravées sur la rétine, de moins en moins de créations comme celle mise en vente par la maison Balenciaga, un sac cabas avec un imprimé à carreaux rappelant un autre accessoire très loin des podiums.

Le sac en question est inspiré dans des sacs de rangement pour vêtements que l’on appelle sacs tati dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, et qu’ici en Espagne sont couramment utilisés par les personnes qui sortent de prison, mais aussi pour ranger des affaires lors d’un déménagement et même pour aller à la plage. La différence la plus superficielle entre les deux est que si ces contenants en plastique coûtent environ 5 euros, celui de Balenciaga atteint 1 590 euros dans sa page Internet.

Depuis que Demna Gvasalia est devenue directrice de création de la maison de couture, il semblait clair que ses propositions n’allaient laisser personne indifférent et avec ce nouveau sac elle a remis le couvert. Des influenceurs ont déjà été aperçus avec lui sur les réseaux sociaux, surprenant ses followers. Cependant, Ce n’est pas la première fois que Balenciaga reprend un classique populaire plus typique des bazars, puisqu’en 2016 il a fait de même avec le sac sampheng thaïlandais et un an plus tard avec le mythique sac bleu Ikea.

Un sac de grands-mères et de prisonniers

Hors du monde, le sac Balenciaga a fait sensation auprès des le nombre de ressemblances raisonnables qui lui ont été pris, à commencer par celui de ce tweet qui lui rappelle “le sac de plage de ma grand-mère”, mais dans la version à près de 1600 euros :

Que Balenciaga a sorti le sac de plage de ma grand-mère pour 1590€ pic.twitter.com/HuwhwMhgtF – Saray R. (@SRRFemme) 29 août 2021

Les tweeters ont également reconnu qu’il s’agit du sac “que les détenus utilisaient à leur sortie de prison”, celui qui servait à aller pique-niquer en famille ou directement pour aller faire les courses au marché. En tout cas, sur Twitter ils se sont dépêchés à l’aise en se moquant du complément :

C’est le sac que les prisonniers ont utilisé à leur sortie de prison, ne me baise pas. 1590 euros. MDR – De l’Autre Côté de …. #SOSColombie 🇵🇸 (@ OLMB14) 30 août 2021

Na mames Balenciaga ces sacs sont pour les tianguis je leur ai acheté x paquets et ils sont venus 4 bons baraaaaa pic.twitter.com/CNBOU7JKTI – Fernanda Blaz (@SoyFernandaBlaz) 12 septembre 2021

C’est littéralement ce qui est utilisé pour livrer les vêtements et ce qu’ils utilisent dans les systèmes pénitentiaires. – La balle qui a passé le cap (@bala_que) 30 août 2021

Je vends un sac Balenciaga. Etat 8/10. Il a un peu de coriandre dans le fond, c’est pourquoi je le laisse à 500$. S’il vous plaît RT pic.twitter.com/0FR0boPl26 – Gabriel (@gabrielbin) 10 septembre 2021

Mais combien de tortillas y a-t-il à l’intérieur ? Voyons si ce ne sera pas aussi cher qu’il y paraît – Picores « Là » (@picores_ahi) 29 août 2021

Balenciaga // Ma mère en avance sur son temps. pic.twitter.com/kFHw8vtuyJ – ☠El Primo Bigoton☠ (@ElPrimoBigoton) 16 septembre 2021

S’il y a une bonne chose dans le capitalisme c’est la capacité de prendre un objet complètement banal et de le vendre aux riches plus de 200 fois son prix réel, ils les traitent d’idiots en face et ils ne savent même pas – Pluvialis (@ComesAThought) 30 août 2021

La firme de mode espagnole Balenciaga lance ce sac pour le commercialiser. Pour 48 000 pesos, vous pouvez vous l’approprier.

Au Yucatán, nous l’appelons sabucán et cela nous coûte environ 50 pesos pic.twitter.com/BcA3D0JqBg – MadreSemestrosa (@MadreSemestrosa) 16 septembre 2021

En tant que tel. Ma grand-mère avait ces sacs en raphia et je pense me souvenir qu’elle les avait achetés en solde sous sa maison. Il les utilisait pour faire des emplettes pour la journée dans le quartier. – Étonné (@asombrada_muy) 30 août 2021

WTF, j’irai au marché acheter mon sac @BALENCIAGA 🤣 pic.twitter.com/loQGuNYvVp – Léon Delgado-de-la-Flor (@shockblast) 10 septembre 2021

Si le sac traditionnel est en raphia, la vérité est que celui de Balenciaga utilise des matériaux de meilleure qualité, même s’ils ne sont pas non plus très durables. Ils expliquent sur leur site Internet qu’il est “veau à motifs et gaufré” qui intègre deux poignées supérieures, deux bretelles amovibles, deux poches intérieures et le logo avant de la marque.

Bien que d’autres créateurs comme Louis Vuitton, avec Marc Jacobs comme directeur créatif, aient déjà lancé une version de ces fameux sacs en 2007, la vérité est qu’il semble que Balenciaga prenne le gâteau pour les créations les plus farfelues basées sur des versions d’objets du quotidien et avec une valeur bien inférieure à celles de la marque :

Ils ont aussi l’uniforme de mon oncle, qui est un éboueur. pic.twitter.com/BBIOvmq2yI – Hugo López (@ Saiti1917) 29 août 2021

Balenciaga montre que cette société de consommation est un connard 😂😂 pic.twitter.com/GFwOPUDRF7 – A Bruxa ♀️🕸️☯️🖤☮️ (@semper64) 30 août 2021

Le truc de Balenciaga, c’est de les nourrir séparément. Ils ne sont pas coupés. Ils doivent se moquer de tous leurs clients. pic.twitter.com/oJDWqgu81r – Exprimez-vous. (@ymandoaparar) 30 août 2021

Balenciaga n’est pas la seule marque, Ralph Lauren a sorti une combinaison pour aller peindre pour 500€ (20€ coûte n’importe quelle combinaison maçon ou bouvier, et en plus propre) pic.twitter.com/dgJDbG6MTp – Ana Alonso (@ anaa29_vks) 30 août 2021

Enfin, la conclusion de ce tweet semble refléter le sentiment général des personnes extérieures au monde de la mode concernant ces questions :

J’aime à penser que, derrière tous ces produits, il y a quelqu’un qui rit très bien du chic… 😌 – Saray R. (@SRRFemme) 30 août 2021

En tout cas, Balenciaga va sûrement nous surprendre à nouveau avec quelque chose d’encore plus difficile.

