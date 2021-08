Le « sacrement » de Lamb Of God recevra une réédition numérique pour son 15e anniversaire

A l’occasion du 15e anniversaire de AGNEAU DE DIEU‘s “Sacrement” album, Records épiques publie une édition anniversaire de l’album et un court documentaire.

Le remasterisé “Sacrement (15e anniversaire)” contiendra les morceaux originaux de l’album, ainsi que des morceaux live bonus inédits enregistrés à House Of Vans Chicago lors de la seule performance live du groupe en 2020. L’album est prévu pour une sortie numérique le 20 août, avec une édition vinyle prévue pour le début du prochain année. Le “La fabrication des sacrements” long métrage, initialement inclus sur le DVD “Walk With Me In Hell”, sera présenté en première le Youtube le 20 août. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Initialement publié le 22 août 2006, “Sacrement” a fait ses débuts à la 8e place et s’est vendu à près de 65 000 exemplaires au cours de sa première semaine. L’album a donné naissance à la chanson populaire “Petit plouc”, qui a apporté AGNEAU DE DIEU leur première Grammy Award nomination pour la “Meilleure performance métal”. L’album a été certifié disque d’or par le RIAA en septembre 2019.

“Sacrement (15e anniversaire)” liste des pistes :

01. Marche avec moi en enfer



02. Encore une fois nous nous levons



03. Redneck



04. Pathétique



05. pied à la gorge



06. Descendant



07. Noircir le soleil maudit



08. Oublié (les anges perdus)



09. Requiem



dix. Plus de temps à tuer



11. Battre à la porte de la mort



12. Marche avec moi en enfer (En direct de House of Vans Chicago)*



13. Redneck (En direct de House of Vans Chicago)*



14. Descendant (En direct de House of Vans Chicago)*

* Auparavant indisponible sur les DSP

Sorti en avril via Records d’explosion nucléaire, AGNEAU DE DIEU‘s “Vivre à Richmond, Virginie” inclus une version live de l’album éponyme avec deux pistes bonus, ainsi qu’un DVD qui présente le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe a interprété son dernier album, “Agneau de Dieu”, en entier, plus un rappel de quatre chansons dont “Se ruiner”, “Prestataire”, “512”, et la première représentation en direct de “La mort de nous”, une chanson plus récente que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le “Bill & Ted affrontent la musique” film et bande son. Le DVD comprend une nouvelle version du réalisateur avec du matériel bonus.

“Agneau de Dieu” est sorti en juin 2020 via Records épiques aux États-Unis et Records d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII : Sturm Und Drang” marqué AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements de Art-Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet 2019 en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec le producteur de longue date Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions spéciales de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).



