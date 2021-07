Le sacrifice d’Emi Martínez

11/07/2021 à 16h01 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Pas seulement Léo Messi est le nom propre de cette Copa América 2021. Également le gardien d’Aston Villa et de l’équipe argentine de football, Emiliano Martinez, a été l’un des protagonistes de cette édition. Et c’est que le « Draw » est arrivé au Brésil sans la propriété du but assuré, après une blessure qui a mis en danger sa présence dans le tournoi, et a fini par devenir le héros des demi-finales et en finale, il a fait sa part pour gagner le Copa América 28 ans plus tard.

Il a sauvé le match nul du Brésil à deux reprises. D’abord un coup de Richarlison puis un autre de Gabigol. Cependant, il était confiant et a fini par devenir le meilleur gardien de but du tournoi. Cela a été fait connaître par la CONMEBOL, le nommant meilleur gardien de but de la Copa América. Excité après avoir reçu le badge, Émi Il a assuré qu’« il n’y a pas de mots pour expliquer ce moment. C’était un rêve que j’avais fait quand j’étais petit. Je suis allé à Arsenal à l’âge de 17 ans à la recherche d’une vie meilleure pour ma famille. Et après beaucoup d’efforts, ce moment est arrivé, ce Maracanazo & rdquor;, a-t-il déclaré Martinez.

Et est-ce pour Emiliano Martinez La réalisation de la Copa América 2020 est plus qu’un rêve. Le gardien argentin a dû sacrifier beaucoup pour arriver ici, pas seulement professionnellement. “J’ai dit à ma femme que c’était mon rêve et elle m’a interdit. Je n’ai toujours pas pu rencontrer ma fille”, a-t-il admis. Émi. Le gardien de but n’a pas pu rencontrer sa fille nouveau-née à cause de la bulle que la Sélection a faite en raison des mesures COVID-19. “Je l’ai dit il y a quelques mois : nous voulions donner un titre au meilleur du monde”, a-t-il expliqué, se souvenant de Leo Messi. Le gardien argentin était très reconnaissant à sa famille de l’avoir accompagné et soutenu pour obtenir ce titre.

Martinez Il ne s’est pas arrêté un seul instant pour être reconnaissant du triomphe et pour se souvenir de sa famille. “Je veux en profiter avec ma famille, embrasser ma fille. J’ai traversé beaucoup de choses, des gens qui ne m’ont pas fait confiance, mais cela reste dans l’histoire. Nous l’avons fait. Cette pandémie fait souffrir tous les Argentins, c’est pour eux & rdquor ;, il a conclu le « Tirage au sort ». De plus, pour aggraver les choses, il s’est également souvenu de quelqu’un d’important dans l’équipe nationale ces dernières années.